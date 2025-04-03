Türkiye-AB Zirvesi Türkiye’de Devam Edecek

TÜRKİYE-AB DİYALOGU GÜÇLENİYOR

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında diyalog kanallarının geliştirilmesini amaçlayan HLED mekanizması, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi’nde kuruldu. Bu kapsamda, 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirildi. İlk ve üçüncü toplantılara Türkiye ev sahipliği yaparken, ikinci toplantıya Belçika ev sahipliği yaptı. Son olarak, Aralık 2024’te düzenlenecek AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun again canlandırılması kararlaştırıldı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde de onaylanarak resmi bir zemin kazandı.

YENİ DÖNEMİN İLK TOPLANTISI

Bu çerçevede, yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan’da Brüksel’de yapıldı. Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yaptı. Bakan Şimşek, toplantının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Toplantı çok yapıcı bir atmosferde gerçekleşti” ifadesini kullandı. Bir sonraki toplantının Türkiye’de düzenleneceğini aktaran Bakan Şimşek, şöyle dedi: “AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu.”

EKONOMİK İLİŞKİLER ÜZERİNDE DURULDU

Toplantıda, ayrıca Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı konuları ele alındı. Bakan Şimşek, Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin değerlendirildiğini belirtti. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog’un bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı.