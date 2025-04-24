Türkiye, ABD ile Stratejik Ortaklık Kuruyor

TÜRKİYE’YLE STRATEJİK ORTAKLIĞIN DERİNLEŞMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’nin ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ile robotiğe kadar geniş bir yelpazede ABD ile stratejik ortaklık kurma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, Bessent’in X sosyal medya platformunda yayınladığı paylaşımı alıntılayarak açıklama yaptı. Kendisi, Bessent’e verimli bir görüşme için teşekkür ederek, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump’ın liderliğinde, ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıdır.” dedi.

Şimşek, iki ülke arasında işbirliği için büyük getirileri olan bir muazzam potansiyel bulunduğunu ifade etti. “Ekonomik büyümeyi teşvik etmek, teknolojik ilerlemeyi sağlamak ve bölgesel barış ve güvenliğe yatırım yapmak için bu ivmeyi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent ise, paylaşımında Türkiye ile ABD’nin ekonomik ilişkileri nasıl artırabilecekleri üzerinde derinlemesine görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, “Bakan Şimşek ile ekonomik ilişkileri nasıl artırabileceğimiz ve Başkan Trump’ın Orta Doğu’daki öncelikleri ile Ukrayna ve Rusya bağlamında nasıl işbirliği yapabileceğimiz konusunda geniş ve derin görüşmeler yapmaktan memnuniyet duydum.” diye ekledi. Bessent, görüşmede Trump yönetiminin İran’a yönelik azami baskı kampanyasına olan bağlılığını vurguladığını da belirtti.