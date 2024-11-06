Türkiye-ABD İlişkilerini Trump Dönemi Nasıl Şekillendirdi?

ABD SEÇİMLERİNİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ABD seçim sonuçları, Türkiye için önemli sonuçlar doğurabilecek. Yeni ABD Başkanı’nın izleyeceği politika, Türkiye-ABD ilişkileri açısından yeni bir dönem başlatabiliyor. 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayan Donald Trump, önceki dört yıllık sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkiler kurmuş olsa da, ABD bürokrasisi ve Kongre’nin etkisiyle iki ülke arasında derin çatlaklar ve krizler yaşandı. İlk olarak yakın geçmişte Türkiye-ABD ilişkilerinde neler yaşandığına bakmak gerekiyor.

Trump Döneminde Yaşananlar

Donald Trump’ın ilk Başkanlık döneminde getirdiği kısıtlamalar, hem ABD içerisinde hem de dünyada büyük eleştirilere maruz kaldı. Trump’ın Türkiye’ye yönelik politikasını analiz etmeden önce, ilk başkanlık döneminde izlediği başlıca politikalar üzerinde durmak gerekiyor. Trump’ın yönetimi, ulusal çıkarları öncelikli olarak ele alarak, çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası iş birliklerini sorguladı. NATO’yu gereksiz bir masraf kapısı olarak değerlendirdi.

Trump’ın göçmenlik ve iç politika uygulamaları, sistematik ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine yol açmakla suçlandı. Amerika içerisine “biz ve onlar” ayrımını sokan söylemler, siyahî ırk gruplarını da kapsıyordu. Ayrıca, Trump, medya ve basın kuruluşlarına sıkça hedef göstererek “sahte haber” kavramıyla mücadele etmeye çalıştı. Başkanlığı sırasında COVID-19 pandemisinin dünyayı etkisi altına alması, demokratik devletlerin başarısızlıklarını da gözler önüne serdi.

Türkiye ile İlişkileri

Trump, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya çalışsa da, dört yıllık süre içerisinde ülkeye yönelik yaptırımlar ve sert söylemler dikkat çekti. Trump döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin zayıfladığına dair yorumlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, farklı platformlarda birçok kez bir araya geldi. İlk görüşme 16 Mayıs 2017’de yapıldı ve burada Trump, Türkiye’ye PKK ve DEAŞ ile mücadelede destek sunulduğunu açıkladı. İkinci zirve ise 13 Kasım 2019’da gerçekleşti ve Trump, Erdoğan’a övgülerde bulundu.

Trump’ın, DEAŞ ile mücadele vaadi, Suriye’de YPG/PKK ile iş birliğinin devamına yol açtı. Aynı zamanda, Trump, Suriye’deki ABD askerlerini çekme kararı almış olsa da, bu süreçte yaşanan siyasi infial, geri adım atılmasına neden oldu. Türkiye’nin YPG/PKK’ya karşı Barış Pınarı Harekatı öncesinde Trump, ABD askerlerini çekme sözü vermişti fakat buna rağmen ABD, Suriye’de tam bir çekilme gerçekleştirmedi.

Eleştirilen Diplomatik Yaklaşımlar

Trump’ın YPG/PKK ile ilgili görüşleri, devam eden eleştirilerin odağında kaldı. Erdoğan’a yazdığı mektup ise nezaket dışı olarak değerlendirildi ve Erdoğan, bu mektubu dikkate almadı. ABD yaptırımları ise Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla uygulandı, ancak harekatın sona ermesiyle kaldırıldı. Brunson krizi de, Trump döneminin Türk-Amerikan ilişkilerindeki bir diğer önemli meseleydi.

S-400 krizinin yanı sıra, Trump döneminde Türkiye’nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması da büyük bir sorun haline geldi. ABD, Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya aldı. Trump, Türkiye’ye yönelik olumlu çabalara rağmen, 4 yıllık görev süresinde birçok kez yaptırımlarla tarihe geçti.

Gelecek Beklentileri

İleriye dönük analizlerde, Trump yönetimi altında Washington’un Suriye politikasında Türkiye’nin arzu ettiği bazı değişikliklerin olabileceği belirtiliyor. Bu değişiklikler, ABD’nin YPG’ye desteğini çekmesi ve Suriye’den çıkması gibi maddeleri kapsıyor. Ayrıca, F-35’lerin satışına yönelik kısıtlamalar, S-400 kapsamındaki yaptırımlar ve FETÖ’cülerin iadesi gibi konular da önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Trump’ın İsrail’e yönelik artan destek ve Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye yönelik söylemleri, Türkiye açısından izlenmesi gereken kritik konular arasında bulunuyor. ABD-Türkiye ilişkileri, yeni dönemde nasıl bir seyir izleyeceği ise merakla bekleniyor.