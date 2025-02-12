Türkiye, ABD Tahvili Alımına Yeniden Başladı

TÜRKİYE, ABD HAZİNE TAHVİLİ ALIMINA BAŞLADI

Türkiye, neredeyse on yıl aradan sonra ilk kez ABD Hazine tahvili alımına başladı. Konuya yakın bir kaynağa göre, bu adım, 2016 yılında ABD ile yaşanan siyasi gerilimler sonrası başlayan tahvil satış sürecinin sona erdiğini gösteriyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin rezervlerindeki ABD tahvili miktarı son bir yılda 10 milyar dolar artarak 12 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin en büyük tahvil alımları, Donald Trump’ın yeniden seçilmesinden bir ay önce, ekim ayında gerçekleşti ve toplamda 6 milyar dolara ulaştı.

MALİ STRATEJİLERİN DEĞİŞİMİ

Türkiye, ABD Hazine tahvilleri satın alarak rezerv politikalarını normalleştirme çabalarında bir adım attı. Bloomberg’in haberine göre Merkez Bankası, döviz rezervlerinin sağlıklı bir seviyeye ulaşmasıyla birlikte bu alımları gerçekleştiriyor. 2010’ların başında yaklaşık 80 milyar dolarla zirveye ulaşan tahvil varlıkları, Trump’ın ilk başkanlık döneminde yaşanan siyasi ve jeopolitik anlaşmazlıklar nedeniyle büyük ölçüde elden çıkmıştı. Ekim ayında gerçekleşen en büyük tahvil alımları, toplamda 6 milyar dolara ulaştı.

REZERV GÜÇLENDİKÇE ÇEŞİTLENDİRME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu konuya dair henüz bir yorumda bulunmadı. BBVA Londra Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert, tahvil varlıklarındaki artışın, hem ABD ile ilişkilerin düzelmesine hem de güçlenen döviz rezervlerine bağlı olduğunu vurguladı. Cömert, “Rezervler güçlü olduğunda, çeşitlendirme yapmak anlamlı hale geliyor” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Kaynak: CNBC-e