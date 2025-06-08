Türkiye, ABD’yi 2-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI
Stat: Pratt & Whitney
Hakemler: Fernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena (Panama)
ABD Takımının Kadrosu: Freese, Robinson (Dk. 46 McKenzie), Richards, Freeman, Arfsten (Dk. 65 Wright), McGlynn (Dk. 65 Sullivan), Cardoso (Dk. 46 Adams), Luna (Dk. 65 Harriel), Tillman, de La Torre, Agyemang (Dk. 74 White)
Türkiye Takımının Kadrosu: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 76 Yusuf Akçiçek), Eren Elmalı (Dk. 76 Mustafa Eskihellaç), Orkun Kökçü (Dk. 66 Kaan Ayhan), İsmail Yüksek, Oğuz Aydın (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Can Uzun), Arda Güler, Kenan Yıldız (Dk. 76 İrfan Can Kahveci)
GOLLER VE KARTLAR
Goller: Dk. 1 McGlynn (ABD), Dk. 25 Arda Güler, Dk. 27 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)
Sarı Kartlar: Dk. 78 Yusuf Akçiçek (Türkiye), Dk. 85 Harriel (ABD)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, yaptığı hazırlık maçında ABD’yi 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 52. dakikasında ABD atağında de La Torre’nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, arka direkte Arfsten’in kafa vuruşu, kalenin yanından auta gitti.
MÜSABAKANIN ÖNEMLİ ANLARI
61. dakikada Adams’ın, ceza sahası sağ çaprazdan kale önüne yaptığı ortada, Tillman’ın uygun pozisyonda gerçekleştirilen kafa vuruşu, kaleci Berke Özer’de kaldı. 82. dakikada A Milli Takım’ın hızlı atağında Arda Güler’in pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına sol çaprazdan girdi ve sert şutu, kale direğinin yanından auta gitti.
Ay-yıldızlı takım, oynanan müsabakayı 2-1’lik skorla kazandı.