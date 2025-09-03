Türkiye, Afganistan’a Yardım Gönderdi

AFGANİSTAN’A YARDIM GÖNDERİLİYOR

Türkiye, Afganistan’a yardım göndermek amacıyla harekete geçti. Yakın zamanda meydana gelen deprem felaketi, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetini vurdu. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 1400’ü aşarken, bu trajedi bölgedeki halk için büyük bir acı kaynağı oldu.

HAVA KUVVETLERİ UÇUŞA GEÇTİ

Depremden zarar görenler için AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir A400M tipi kargo uçağı ile Afganistan’a ulaştırılmaya başladı. “Afganistan’ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı’ndan yola çıktı.” denildi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı deprem felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

ÜLKENİN ŞİDDETLİ DEPREMLERİNDEN BİRİ

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, bu deprem son yıllarda Afganistan’ı vuran en şiddetli depremlerden biri oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise, 1 Eylül’de Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde 6.0 büyüklüğündeki depremi kaydetti.