Türkiye, Afrika’nın Hak Ettiği Yerde Desteğe Hazır

BAKANA GÖRE AFRİKA’NIN GÜCÜ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’de Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı’nın açılışında konuştu. Fidan, “Türkiye, Afrika’nın uluslararası sistemde hak ettiği konumu elde etmesini güçlü bir şekilde destekliyor.” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve konferansın başarılı geçmesi için dileklerini aktaran Fidan, “Genç ve dinamik nüfusu, kaynakları ve giderek büyüyen pazarıyla Afrika’nın kendisini 21. yüzyılda daha büyük bir rol almaya hazırladığına tanıklık ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

AFRİKA KONTROL SINAVLARI AŞMALI

Fidan, Afrika’nın terörizm, eşitsizlik, iklim değişikliği gibi zorluklarla karşılaştığına dikkat çekerek, bunların küresel sınamalar olduğunu belirtti. “Bunlar Afrika’nın elde ettiği başarılardan daha büyük değil.” diyen Fidan, Türkiye’nin 2000’lerin başında Afrika ülkeleri ile yakın ortaklık sağlamaya başladığını hatırlattı. Türkiye’nin, 2008’den bu yana Afrika Birliği’nin stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Fidan, “Biz tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yapılandırılmış, sistematik ve ihtiyaca uygun bir yaklaşım çerçevesinde iki taraflı olarak geliştirdik.” şeklinde konuştu.

SUDAN’DAKİ DURUMUN CİDDİYETİ

Sudan’daki çatışmanın ikinci yılına yaklaştığını belirten Fidan, bu çatışmaların ülke için yıkıcı etkileri olduğunu anlattı. Fidan, “Biz, Sudan’ın uluslararası toplumun dikkatinden kaçmasına izin vermemeliyiz ve hemen bir ateşkes ve kalıcı çözüm elde etmek için birlikte hareket etmeliyiz.” dedi. Türkiye’nin teröre karşı sürekli mücadele ettiğini ve istikrarı güçlendirme yönünde yerel girişimleri desteklediğini söyleyen Fidan, “Güvenlik ve kalkınma arasında çok güçlü bir korelasyon vardır. Bu nedenle Türkiye, ticaretimizi artırma ve kıtayla ekonomik ortaklıklarımızı genişletme doğrultusunda kapsamlı bir yaklaşım benimsemekte.” açıklamasında bulundu.

TİCARET HAÇMINDAKİ ARTIŞ

Bakan Fidan, Türkiye’nin her yıl Afrika ülkeleriyle ticaret hacmini artırdığını belirterek, “Ticaret hacmimiz 2023 yılı sonu itibarıyla 35 milyar doları aşmıştır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin Afrika’daki doğrudan yatırımlarının toplamının 7 milyar doların üzerinde olduğunu aktaran Fidan, “Afrika-Türk halkı arasında ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyoruz.” dedi. Erdoğan’ın Afrika’ya 31 ülkeye 50’den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Fidan, Türkiye’nin 44 büyükelçiliğinin Afrika’da mevcut olduğunu kaydetti.

AFRİKA BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ

“Bizim amacımız Afrika Birliğiyle çalışmalarımızı genişletmek ve derinleştirmektir.” diyen Bakan Fidan, 2021’de üçüncü zirvede kabul edilen ortak eylem planını uygulamak için gereken işbirliğinin yapıldığını belirtti. Türkiye’nin, Afrika’nın uluslararası sistemde hak ettiği konumu elde etmesini desteklediğini ifade eden Fidan, “Afrika’nın sesinin duyulmasını destekliyoruz.” dedi.

FİLİSTİN MESELESİNE DESTEK

Fidan, uluslararası sistemin eşitsizliklere yanıt verememesi ve bunun meydana getirdiği güvensizlik sorununa dikkat çekerek, “Artık dünyanın çok büyük bir parçası için barış, istikrar ve adaleti sağlayamıyor.” ifadesini kullandı. İsrail’in Filistin halkı üzerindeki devam eden saldırılarına işaret eden Fidan, “Bu sınırı olmayan saldırı, bölgesel istikrarı tehdit ediyor. Israel’e karşı zorlayıcı tedbirlerin uygulanması gerekir.” şeklinde konuştu.

BM GÜVENLİK KONSEYİ REFORM ÇAĞRISI

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler’in daha ilgili hale getirilmesi gerektiğini ve BM Güvenlik Konseyi reformunun kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, Afrika’nın BM Güvenlik Konseyi’nde daha adil temsil edilme isteğine saygı gösterdiğini belirten Fidan, konferansın Türkiye-Afrika ortaklığını gözden geçirmek için önemli bir fırsat sunduğunu aktardı.