Türkiye Alzheimer Derneği Eğitim Toplantısı Yapıldı

EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, kentin bir otelinde yapıldı ve hasta yakınları ile sağlık çalışanları için iki ayrı oturumdan oluştu.

Toplantıya katılan Türkiye Alzheimer Derneği Tıbbi Kurul Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Alzheimer hastası olan bireyler için Air Tag dağıttı. Ayrıca, Avukat Büşra Marangozoğlu ve Psikolog Ezgi Gizem Gürbüz de katılımcılara çeşitli bilgiler aktardı.