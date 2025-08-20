Türkiye-Arnavutluk Hastanesi Ziyareti Gerçekleşti

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK DOSTLUK HASTANESİ’NE ZİYARET

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi’ni ziyaret etti. Bu ziyarette, Atay hastane yöneticileri ve sağlık personeliyle buluşarak hastanenin sunduğu teknoloji ve hizmetleri yakından inceledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarda, hastanenin Türkiye tarafından Kovid-19 salgını döneminde yalnızca 3 ay gibi kısa bir sürede inşa edildiğini hatırlattı.

Atay, hastanenin Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostluğun somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. “Sadece tıbbi cihaz ve bina değil, ayrıca sürekli bir doktor ve sağlık personeli desteğimiz var. Hastane ortak yönetiliyor. Dolayısıyla hem yönetimsel olarak hem de sağlık uzmanlığı olarak sürekli bir desteğimiz söz konusu bu hastane platformuna.” şeklinde konuştu. Türkiye’den gelen yaklaşık 60 sağlık personelinin, Arnavutluk sağlık personeliyle birlikte hastanede hizmet verdiği bilgisini paylaşan Atay, iki ülke sağlık personelinin iş birliğinin bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak sağladığını da vurguladı.

Atay, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin sunduğu özel hayat kurtaran teknolojiler ve prosedürlerin, bu hastaneyi ülke için tıbbi yönetim ve hizmet modeli haline getirdiğini belirtti. Hastane Genel Müdürü Rudina Degjoni ise hastane faaliyetlerinde artış yaşandığını aktararak, “Hastanede genel hizmetlerden 180 binden fazla vatandaşımız yararlandı. Yeni ve yenilikçi hizmetlerimiz bulunuyor.” dedi.

HASTANENİN GELECEĞİ

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Direktör Yardımcısı Mesut Karataş da ziyareti nedeniyle Büyükelçi Atay’a teşekkür etti. 2021 yılından bu yana giderek artan kapasiteleriyle büyümeye devam edeceklerini aktardı. Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, 21 Nisan 2021’de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın katılımıyla açılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile açılışa iştirak etmiştir.