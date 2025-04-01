Türkiye, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Şampiyon

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VE COŞKU

Finlandiya’nın Espoo kentinde gerçekleşen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde eden Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımımız, yurda dönmenin mutluluğunu yaşıyor. VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden ekip, 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplamda 29 madalya ile Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

GURURLU KARŞILAMA

Şampiyon sporcuları karşılamak için İstanbul Havalimanı’na giden Federasyon Başkanı Birol Aydın, Başkan Vekili Saadettin Akçi, Başkan Danışmanı Bünyamin Kurt, Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Yılmaz ve Asbaşkan Ensar Kurt, büyük bir coşkuyla takımın gelişini karşıladı. Sporcular aileleriyle sevgi dolu anlar yaşarken, ellerindeki Türk bayraklarıyla ortamı renklendirdi.

BIROL AYDIN’IN AÇIKLAMALARI

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, karşılamanın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün burada sadece bir spor karşılaması yapmıyoruz; burada tarihe tanıklık ediyoruz! Sizler, Türkiye’nin adını Avrupa’nın zirvesine yazdıran kahramanlarsınız. Her biriniz, bu ülkenin inançla, azimle ve alın teriyle neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Bizlere sadece madalyalar kazandırmadınız, bu ülkeye umut ve ilham verdiniz.” ifadelerini kullandı.

Aydın, ayrıca Finlandiya’da bayrağımızı göndere çektirip “12 kez İstiklal Marşımızı okuttunuz. 3 dünya rekoru kırarak sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en iyileri olduğunuzu ispatladınız!” sözleriyle sporculara duyduğu gururu dile getirdi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Konuşma sonrası, sporcular ve federasyon başkanı hatıra fotoğrafları çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi. Şampiyon sporcular, başarılarının kutlandığı kalabalık arasında tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.