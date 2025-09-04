‘TÜRKİYE-AZERBAYCAN ENERJİ İŞ BİRLİĞİ’ Enerji Bakanları forumda önemli konuları ele aldı

DÜNYADA ENDİK RASTLANILAN BİR İŞ BİRLİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile birlikte IV. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, forumun dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Geleneksel Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu demeye başlayabiliriz. Önümüzdeki yıl Azerbaycan’da 5’incisini yapmayı planlıyoruz. Bu çok önemli bir iş birliği mekanizması” dedi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin, dünyada çok ender bir örnek olduğunu belirten Bayraktar, bu iş birliğinin iki ülkenin kalkınmasına ve ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, bu durumun Avrupa’nın ve bölgenin arz güvenliğine katkı sunduğunu aktardı. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı projesi ile dünya petrol arzına önemli katkılarda bulunduklarına dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz şebekesini Suriye’ye bağlayarak Suriye’nin arz güvenliğine katkı sunduklarını belirtti.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİ

Forumun çalışma gruplarının bulunduğunu dile getiren Bayraktar, madenden enerji verimliliğine ve enerji regülasyonlarına kadar birçok alan olduğunu, dijitalleşmenin bu grupların en önemli gündem maddesi olduğunu kaydetti. Dijitalleşmenin her alanı etkileyeceği düşüncesi ile bu konuya öncelik verdiklerini bildiren Bayraktar, hükümetler ve iş dünyası arasında sonuç odaklı bir çalışma geliştirdiklerini vurguladı. Ayrıca, COP29’un başkanının forumda yer aldığını ve iklimle ilgili çalışmalara dair bilgileri paylaştığını belirtti. Türkiye’nin COP31’e aday olarak önemli bir hazırlık içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

YENİ DOĞAL GAZ PROJELERİ

Bakan Bayraktar, bu yıl içinde somut projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projesinin bu yıl içinde devreye alındığını çevreleyen doğal gaz bağlantısının Suriye’ye yapıldığını aktardı. Ayrıca, yeni bağlantıların elektrik üretim hatları üzerinden olacağını belirten Bayraktar, iş birliğinin elektrik alanında da ilerleyeceğini ortaya koydu. Geleceğe yönelik ciddi hedefler belirlediklerini ifade eden Bayraktar, özellikle yenilenebilir enerji potansiyelinin devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

STRATEJİK ZARURİYET

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise, iki ülke arasında enerji alanında büyük ve önemli projelere imza attıklarını belirterek, “Azerbaycan bugüne kadar Türkiye’de enerji alanında 18 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Geçmiş projelerde değil, gelecekteki iş birliği potansiyelerimize odaklanıyoruz” diye konuştu. Forumun, iki ülkenin uluslararası düzeyde de önemli sonuçlar elde etmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekleyen Şahbazov, Azerbaycan-Türkiye enerji iş birliğinin stratejik bir gereklilik olduğunu belirtti. Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR