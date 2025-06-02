Türkiye-Azerbaycan Enerji İşbirliği Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanında birçok başarıya imza attığını ifade ederek, “Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız bu işbirliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan’a fayda sağlamakla kalmayıp, bölgenin ve Avrupa’nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmayı sürdürüyor.” dedi. Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl 30’uncusu düzenlenen Bakü Enerji Haftası’nın açılışına mesaj gönderdi. Mesajı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu. Bakü Enerji Haftası kapsamındaki etkinliklerin, “ebedi kardeş iki ülke Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere bölge için hayırlara vesile olmasını” dilediğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın ilişkilerinin her alanda olduğu gibi enerji alanında da kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

ENERJİ İŞBİRLİĞİNE VURGULAMALAR

Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanındaki başarılarını vurgulayarak, “Son yıllarda yaşanan küresel jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği konusunda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız bu işbirliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan’a fayda sağlamakla kalmayıp, bölgenin ve Avrupa’nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmayı sürdürüyor.” dedi. Ayrıca, mart ayında açılışı yapılan Iğdır-Nahçıvan boru hattının yıllara dayanan enerji işbirliğinin en yeni örneği olduğunu belirtti. “Hattın faaliyete geçmesi, Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini kuvvetlendirmiş ve bizi beraber daha güçlü kılmıştır.” diye ekledi. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantısının artırılmasının stratejik bir proje olduğunu da vurguladı.

YENİ PROJELERİN ATILMASI

Türkiye-Nahçıvan ve Türkiye-Gürcistan enterkoneksiyon kapasitelerinin yükseltilmesine ihtiyaç olduğunu aktaran Erdoğan, “Türkiye-Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında yeni bir elektrik enterkoneksiyon hattı tesisi maksadıyla ‘Yeşil Elektrik İletimi ve Ticaretine Yönelik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nı imzaladık. Bu projeyi en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alanındaki yeni projeler için büyük bir potansiyel olduğunu dile getirerek, “Uzun yıllardır hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya önemli hacimlerde gaz tedarik eden Azerbaycan’ın dünya enerji piyasasındaki stratejik rolünün önemi büyük.” diye belirtti. Ayrıca Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliği fırsatının bulunduğunu ifade etti. “Bu proje hem tedarik yollarının çeşitlendirilmesine hem de bölgesel refaha katkıda bulunacaktır.” dedi. Enerji alanındaki dinamikler hakkında gözlemlerde bulunulacak Bakü Enerji Haftası’na katılanlara başarılar dileyerek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. “Geçen hafta Laçin’de bir araya geldiğimiz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.