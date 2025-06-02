Türkiye-Azerbaycan KGK Medya Buluşması Tamamlandı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ile Azerbaycan’ın resmi medya konseyi Matbuat Şurası (MŞ) işbirliğiyle düzenlenen “Azerbaycan Matbuatının 150’nci Yılı” etkinliği kapsamında Türkiye – Azerbaycan 2’nci Medya Buluşması, 27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştirildi. Önceki medya buluşması, KGK ve Matbuat Şurası’nın ortaklığında 13-16 Ekim 2019 tarihlerinde Bakü’de düzenlenmişti. Bu yılki etkinlikte KGK üyesi 50’ye yakın yerel, yaygın ve yabancı gazeteci, duayen gazeteci Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat ile birlikte Gence, Şuşa, Hocalı ve Bakü şehirlerini ziyaret etti. Etkinlik Gence Havalimanı’na inişle başladı. İlk gün, Azerbaycanlı gazetecilerin katılımıyla Gence şehir turu yapıldı.

GENCE’DE TARİHİ ZİYARETLER

Gence’de, tarihi ve turistik mekanların yanı sıra Türk şehitliğini ve Kafkas İslam Orduları’nın Başkomutanı Nuri Paşa’nın Gence’deki evini ziyaret eden KGK heyeti daha sonra karayoluyla Şuşa’ya geçti. Gence turu, TC Gence Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Kadir Gündoğdu’nun rehberliğinde gerçekleştirildi. Şuşa’da yerleşime açılan konut bölgesini ziyaret eden heyet, yerli halkla ve çocuklarla bir araya gelerek röportajlar yaptı. Cıdır Düzü denilen tepeyi de gezen heyet, tarihi Şuşa surlarının önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, Şuşa’da yeniden inşa edilen cami ve mescit gibi yapıları inceleme fırsatı buldular.

HOCALI ZİYARETİ VE ANLAMLI GÖRÜŞMELER

Bakü’ye dönerken Hocalı’yı ziyaret eden heyet, burada Ermeni milislerin yaptığı katliamların izlerini yerinde gördü ve tanıklardan dinledi. Bakü’de, gazeteciler “Yapay Zeka” konulu bir Medya Forumu’nda bir araya geldi. Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit ile KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in açılış konuşmalarının ardından, forumda SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan “Yapay Zeka Gazeteciliği” hakkında bilgi verdi. Türkiye Yapay Zekâ Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, gelecekte yapay zekanın rolü üzerine görüşlerini paylaştı.

BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA GÖRÜŞMELER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dış Politika Başdanışmanı Hikmet Hacıyev, gazetecilerle bir araya gelerek barış süreci ve Türkiye ile ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hacıyev, “17 maddelik barış anlaşması metni hazırlandı ve Ermenistan bu duruma sıcak bakıyor. Ancak Ermenistan Anayasası’ndaki Karabağ maddesinin değiştirilmesi gerekiyor” dedi. Barışın sağlanmasının ardından bölgesel ekonomik iş birliklerinin gelişeceğini belirtti. Türkiye’nin bu süreçteki rolünü “kardeşlik” ilişkisiyle tanımlayan Hacıyev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye yaptığı yatırımların 20 milyar doları aştığını kaydetti.

MECLİS ve BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ

Gazeteciler, Azerbaycan Milli Meclisi’ni ziyaret ederek meclis binası ve yasama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Türkiye Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyonda Büyükelçi Prof. Dr. Birol Akgün ile bir araya geldiler. KGK Genel Başkanı Dim, büyükelçiye etkinlikler hakkında bilgi verdi. Son olarak, Türk şehitleri anıtını ziyaret eden heyet, Bakü’de tarihi ve turistik mekanları gezerek buluşmayı tamamladı.

KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, bu buluşmayı değerlendirerek, “İki Devlet, Bir Millet. Bir Medya” anlayışı altında kardeşlik bağlarının güçlenmesine vurgu yaptı. Dim, her iki ülkede de medya ilişkilerinin geliştirilmesi adına sürekli inisiyatif almaya hazır olduklarını belirtti. Bu tür buluşmaların sıkça yapılmasının önemine dikkat çekti.