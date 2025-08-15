Türkiye Baraj Doluluğu Yüzde 10,7 Düştü

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

Türkiye genelindeki barajların aktif doluluk oranı, yağışların azalması nedeniyle geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 10,7 azalarak 39,8 milyar metreküpe gerilemiş durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 1 Ekim 2024-12 Ağustos 2025 döneminde gerçekleşen kümülatif yağış ortalaması, uzun yıllar ortalaması ile karşılaştırıldığında yüzde 26,1, geçen yıla göre ise yüzde 27,7 oranında bir azalma göstermiş. Bu düşüş, baraj doluluk oranlarına da yansımış.

İÇME, SULAMA VE ENERJİ AMAÇLI BARAJLARDA DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde işletmede olan 504 barajdan 122’si içme suyu, 372’si sulama ve 159’u enerji amaçlı. 12 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla bu barajlar toplamda 49,8 milyar metreküp su ile yüzde 52,9 aktif doluluk oranına sahipken, 12 Ağustos 2025’te aktif doluluk oranı yüzde 10,7 azalarak depolama miktarı 39,8 milyar metreküpe geriledi. İçme suyu amaçlı kullanılan 122 barajın aktif doluluk oranı geçen yıl yüzde 46,6 iken, bu yıl yüzde 34,3’e düştü. Sulama amaçlı 372 barajın aktif doluluk oranı ise yüzde 46,4’ten yüzde 38,3’e düştü. Enerji amaçlı kullanılan 159 barajın aktif doluluk oranı ise yüzde 57,1’den yüzde 46’ya geriledi.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKI SU DURUMU

Büyükşehirlerdeki duruma bakıldığında, Ankara’daki içme suyu baraj doluluğu 12 Ağustos 2024’te yüzde 32,8 iken bu yıl sadece yüzde 9,3’e düşmüş durumda. Başkentte şehre verilen günlük su miktarı 1,5 hektometreküp olurken, hiç yağış olmaması halinde 2,8 ay yetecek kadar içme suyu mevcut. İzmir’de bu oran yüzde 13,2’den yüzde 4,1’e düşmüşken, günlük 0,6 hektometreküp su verilen kentin barajlarında 1,8 ay yetecek kadar içme suyu bulunuyor. Bursa’da aktif doluluk oranı yüzde 57’den yüzde 20,7’ye indirilmiş ve kentte 0,9 aylık içme suyu rezervi mevcuttur. İstanbul’da ise bu oran yüzde 54,9’dan yüzde 48,1’e gerileyerek diğer şehirlerden daha olumlu bir durum gösteriyor; kentte 4,1 ay yetecek kadar içme suyu rezervi bulunuyor.