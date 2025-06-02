Türkiye, Barış Çabalarını Sürdürüyor

TOPLANTININ BAŞARI OLDUĞUNU VURGULADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin çabaları sonucunda Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakereler için Türkiye’de buluştuğunu hatırlatarak, “Dünkü hadiseye rağmen, toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır.” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan, 30 Mayıs’ta düzenlenen 2. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nin açılışını yaptıklarını, ertesi gün ise dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Zirvesi’nde sivil toplum kuruluşları ve başarılı gençlerle bir araya geldiklerini belirtti. Erdoğan, Kabine Toplantısı öncesinde, orman filosuna yeni katılan hava araçlarını görev yerine uğurladıklarını ifade ederek, bu programların dışında birçok telefon görüşmesi, kabul ve toplantı yaparak Türkiye’ye hizmet mücadelesine devam ettiklerini söyledi.

BARİŞ DİPLOMASİSİNDE KİMSEDEN GÜÇ ALMIYORUZ

Türkiye’nin barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Erdoğan, “Gayretlerimiz neticesinde, Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldiler. Üç yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk toplantı, bin savaş esirinin takasıyla sonuçlandı. Dünkü hadiseye rağmen, toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, savaşın ilk gününden beri barıştan yana bir tavır sergilediğini belirten Erdoğan, “Bölgede çatışma, kavga, savaş ve zulüm asla istemiyoruz. Barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz.” dedi. “Sürdürülebilir bir barışın tesisi için samimi bir çaba içindeyiz. Türkiye, hakkaniyetli tutumuyla herkesin güvenini kazanmış bir ülkedir.” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK HESAPLARIN PEŞİNDE DEĞİLİZ

Erdoğan, birçok ülkenin Türkiye’nin artan etkisini övgüyle karşıladığını belirterek, “CHP eski Genel Başkanı’nın ülkemize yönelik ‘vasal’ benzetmesi son derece çirkin bir yaklaşım. Türkiye kimsenin vekil aktörü değildir, bu böyle bilinmeli. Türkiye vasallığa değil, tam bağımsızlığa doğru yol almaktadır.” dedi. Ayrıca, yüksek ihracat rakamlarına ulaşmanın öneminden bahsetti. “Küçük hesapların değil, büyük hedeflerin peşindeyiz.” diyerek, her alanda başarı sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açıldığını belirten Erdoğan, karamsarlığa kapılmanın gereksiz olduğunu ifade etti.

İHRACATTA TARİHİ REKORU KIRDIK

Erdoğan, mayıs 2025’te ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış kaydederek 24,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “Cumhuriyet tarihimizin mayıs ayı ihracat rekorunu kırdık.” dedi. İlk 5 ayda, ihracatın önceki yıla göre yüzde 3,5 artış göstererek 111 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yıllıklandırılmış mal ihracatının en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Erdoğan, mal ihracatında son bir yılda yüzde 1,9 oranında net bir artış sağlandığını ifade etti.

BAYRAM ÖDEMELERİ İKİ GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödemelerine 31 Mayıs’tan itibaren başlandığını hatırlatarak, “4 Haziran’a kadar 15,9 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.” dedi. Ayrıca, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemelerinin de yapılacağını belirtti. Erdoğan, “Bayram öncesinde toplam 6 milyar 300 milyon lira ödemeyi gerçekleştireceğiz. Bu ödemelerin hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.