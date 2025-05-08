Türkiye, Barış İçin Yeniden Devrede

Türkiye Yine Barış İçin Devrede

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sonlandırılması için ikinci kez aktif rol üstlenecek. Türkiye Gazetesi’nden Yeşim Eraslan’ın haberine göre, savaşın patlak vermesinin ardından yaşanan olaylarla esir takasını gerçekleştiren ve Moskova ile Kiev’i İstanbul’da bir araya getirerek barışın kapısını aralayan Ankara, bu kez bir kez daha sürecin içinde yer alacak.

Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları

Önceki gün, AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan ve Trump görüşmesini değerlendirdi. Fidan, “Bölge ülkelerinden, Cumhurbaşanı’mızın, Trump üzerindeki etkisini kullanması yönünde bize çok talep geliyor. ‘Trump’ın sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsiniz. Bu bakımdan ona görüşlerinizi aktarın’ diyorlar.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’dan özel bir isteği olduğu öğrenildi. Trump, pazartesi günü Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşının durumu hakkında beklentilerini paylaştı.

Türkiye’nin Diplomatik Çabaları

Azerbaycan-Ermenistan savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temas kurarak tarafsız kalabilen Türkiye, Somali ile Etiyopya arasında barışı sağlamak için de çaba sarf etti. Giderek yoğunlaşan Rusya-Ukrayna savaşına karşı Ankara, yeni adımlar atmayı planlıyor. Bu çerçevede Türkiye, Karadeniz’deki savaş riskini tamamen ortadan kaldırmak, bölgedeki barış ve istikrar ortamını sağlamak için ABD yönetimine gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin, Putin tarafından başlatılan 8-11 Mayıs tarihleri arasındaki ateşkes sürecinin kalıcı hale gelmesi için girişimlerde bulunabileceği düşünülüyor. Türkiye, 2022 yılında da Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için kesintisiz diplomatik çabalar yürütmüş ve tarafları İstanbul’da bir araya getirmişti. Savaşın başlangıcından bu yana iki ülkeyle temas kurabilen az sayıda ülkeden biri olan Türkiye’nin, diplomatik ilişkileri güçlendirmek için Ankara-Moskova ve Ankara-Kiev hatlarında aktif olacağı bekleniyor. Türkiye’nin konuların çözümü için aynı masa etrafında buluşma çağrısını taraflara iletmesi amaçlanıyor.