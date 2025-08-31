Türkiye, Barış ve Adalet Yolu

ZİYARET ÖNCESİ YAYIMLANAN MAKALE

İstanbul, 31 Ağustos – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi için Çin’e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, People’s Daily’de Çince ve İngilizce olarak bir makale yayımladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının web sitesinde yer alan bilgilere göre, makalenin başlığı “Barış ve Adalet İçin Ortak Yol” olarak belirlendi. Erdoğan, burada Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetlerin bir araya gelmesini sağlayan bir ülke olduğuna vurgu yaptı. “Dış politikamızın temeli güven tesis etmek, iletişim kanallarını açık tutmak ve krizleri çözme kararlılığını göstermek” dedi.

GIDA GÜVENLİĞİNE YAPILAN KATKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel istikrar için önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Karadeniz Tahıl Girişimi örneğinde olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği küresel krizlerin etkilerini azaltmak için pratik çözümler geliştirdik” ifadelerini kullandı. Sözlerine devamla, bu girişim sayesinde milyonlarca insanın gıda güvenliğinin sağlandığını ve barış görüşmelerine İstanbul ve Antalya’da ev sahipliği yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, “Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz” düsturuyla barış diplomasisi yürüttüklerini kaydetti.

İNSAN HAKLARI ÜZERİNE VURGU

Erdoğan, “Dünyamız bugün tarihin görmediği kadar çok ve karmaşık krizlerle sarsılıyor” diyerek mevcut uluslararası sistemin bu krizleri çözmede yetersiz kaldığını belirtti. “Gazze konusunda Türkiye’nin tavrı nettir; çünkü siyasetimizin merkezinde insan ve insan hakları vardır” dedi. Türkiye’nin, sivil halkın güvenliğini sağlamak ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşması için çalıştığını ifade etti. Filistin meselesine de değinen Erdoğan, “1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olacak tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti inşa edilmelidir” dedi.

BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİNE YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin farklı coğrafyalarda yürüttüğü projelerin küresel istikrarı artırmayı hedeflediğini ve çok taraflı platformlarda çözüm üreten bir aktör olmaya devam edeceğini vurguladı. Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin Türkiye için bölgesel meselelerde görüşlerini paylaşacağı önemli bir platform olduğunu belirtti. “Bu zirvede, adaletin, hakkaniyetin ve küresel düzenin daha kapsayıcı bir anlayışla yeniden şekillendirilmesinin gerekliliğini gündeme getirmeyi, asli bir sorumluluk olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ

Erdoğan, Türk-Çin ilişkilerinin köklü geçmişine de değinerek, bu ilişkilerin karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde ilerletilmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği görüşmenin güveni pekiştirmesi ve ikili ilişkileri derinleştirmesi temennisinde bulundu. “Türkiye, geçmişten aldığı güçle bugünü şekillendirirken, yarını da barış, güven ve iş birliği temeli üzerinde inşa ediyor” dedi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin öncü bir aktör olduğu uluslararası toplumun ortak vicdan etrafında birleşmesinin, daha adil bir dünyanın kapılarını açacağına inandığını belirtti.