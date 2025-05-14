Türkiye, Barış Ve Huzur Hedefinde

GAZZE’DE KÜRESEL KAYGILAR VE ÇABALAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze’de, artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump’ın desteğine güveniyorum. İnşallah Gazze ile ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz.” dedi. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, “Terörsüz Türkiye” sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcılara hitap eden Erdoğan, “Uluslararası girişimcileri, kazan-kazan anlayışıyla, ülkemizin ekonomik açıdan bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. Terör sebebiyle 40 yıldır ülkemize kullandırılmayan kaynakları harekete geçirmeye zaten başlamıştık. Petrol başta olmak üzere, tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız.” şeklinde konuştu.

TURİZM VE TARIMDA YENİ FIRSATLAR

Erdoğan, tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir bölge olan Güneydoğu’yu, turizmin en gözde destinasyonu haline getireceklerini belirtti. Ayrıca, bu bölgenin mümbit topraklarını sulamadan tohuma, her alanda verimli tarım projeleriyle buluşturacaklarını, gıda sektöründeki küresel liderliklerini pekiştireceklerini vurguladı. Gençleri ve kadınları sosyal ve ekonomik gelişmenin öncü aktörleri kılacaklarını ifade eden Erdoğan, “Sadece güvenlik ve huzur bakımından değil, turizmden kültüre, yatırımlardan sosyal barışa kadar pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor.” diye ekledi.

BARIŞ DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulundukları makamın gerektirdiği sorumluluğu yerine getireceklerine ifade ederek, “86 milyonun tamamına güven veren duruşumuzu sonuna kadar koruyacağız.” ifadesine yer verdi. Ayrıca, “40 yıl boyunca ödenen ağır bedeller ortadayken, ‘Örgütün silah bırakmasından bana ne’ diyen tuzu kurulara ise sadece acıyarak bakıyoruz.” dedi. İstanbul’da düzenlenen barış müzakerelerini hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline geldiğini belirtip, “Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz Türkiye’dir.” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini hatırlatan Erdoğan, “Bu görüşmemizin altında yatan neydi? Özellikle bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz, buydu.” dedi. Türkiye’nin yıllara dayanan devlet tecrübesinin ve güçlü liderliği ile diplomasi alanında belirleyici bir konumda olduğunu vurgulayan Erdoğan, tüm tarafların güvenine mazhar olduklarını ifade etti. Erdoğan, “Bu vesileyle geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip, dün Suudi Arabistan’da ‘Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını’ açıklayan Amerikan Başkanı Sayın Trump’a buradan tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

BARİŞ DİPLMASİSİ FAALİYETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere barış diplomasisi faaliyetlerine dair hazırlanan bir videoyu izlettikten sonra, “Allah’a hamd olsun böyle bir memlekete sahibiz.” ifadelerini kullandı. Videoda Erdoğan’ın, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan-Pakistan gerilimi, Suriye, Karabağ, Somali ve Etiyopya’da yürüttüğü barış diplomasi trafiğinin anlatıldığı görüntüler de yer aldı. Erdoğan, “Dört bir yanıyla bizi birbirimize bağlayan böyle bir memleket.” diyerek konuşmasını tamamladı. (Sürecek)