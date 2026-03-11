Türkiye Barışın Tarafındadır Aihtiyatla İfadeleriyle Duyurdu

AK Parti Kongre Merkezi’nde AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri ve MYK Üyeleri ile iftar programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi. Burada gündeme dair önemli bilgiler aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil, huzur ve istikrarın safındadır” ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN DEĞİL, BARIŞIN YANINDAYIZ

Orta Doğu’daki savaşlar konusunda söz alan Cumhurbaşkanı, “Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, su yüzü sükunun hakim olsun istiyoruz. Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması ve müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

SİZLERİ EN KALBİ DURGULARIMLA SELAMLIYORUM

Ramazan ayının devam ettiğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıymetli Kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Davetimize icabet ederek iftar programımızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, bu kardeşlik ortamının birliği, beraberliği ve dayanışmayı pekiştirmesini temenni etti.

MUHABBETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı, “Peygamber Efendimiz’in ebedi azaptan kurtuluş müjdesi verdiği bu mübarek günlerin, ülkemize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda, kardeşliği ve dostluğu vurgulayarak, “Bugün bir kez daha muhabbetiniz için, varlığınız için, davamıza ve hareketimize yaptığınız hizmetler için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

ÖZLEMLE YAD EDİYORUZ

Ebediyete uğurlanan milletvekillerini de anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karaman Milletvekilimiz Zeki Ünal’ı, Samsun Milletvekilimiz Mustafa Demir’i, Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen’i ve diğerlerini bugün bir kez daha şükranla, özlemle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet, menzillerini mübarek eylesin” dedi.

TÜRKİYE HER ZAMANKİNDEN DAHA ZENGİN BİR ÜLKEDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bugün daha zengin, özgür ve demokratik bir ülke olduğunu belirterek, “Bu ülkeyi sizlerle birlikte kanatlandırdık. Ortak çabalarımızla Türkiye, her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu bir ülkedir” dedi. Hedeflerinin huzur ve istikrar dolu bir Türkiye oluşturmak olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, “İşte biz de yorulmadan, yılmadan, rehavete kapılmadan yolumuza hep birlikte devam edeceğiz” diye ifade etti.