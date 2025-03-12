Türkiye Başarı Elde Etti: İki Madalya

TÜRKİYE, ÖZEL OLİMPİYATLARDA BAŞARI KAZANIYOR

Torino’da devam eden Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’nın dördüncü gününde, Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları alp disiplini branşında iki madalya kazanarak önemli bir başarı gösteriyor. İtalya’nın Sestriere Vialattea Kayak Merkezi’nde 12 Mart 2025’te yapılan dev slalom final yarışlarında, milli sporcular madalya kürsüsüne çıkarak Türkiye’yi onurlandırdı.

EDANUR BİÇER ALTIN MADALYAYI KAZANDI

Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları alp disiplini dev slalom finalinde mücadele eden Eda Nur Biçer, 1:26.290’lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan Beyza Kirenli ise 1:56.010’luk zamanı ile bronz madalya kazanırken, Şehriye Naz Koncalıoğlu 2:10.220’lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. Büyük bir çaba harcayan Enver Eren Kebapçıoğlu yarışları 5. sırada tamamlarken, Berat Kömbeci ise yarışlar sonunda elendi.

ÖNDEKİ YARIŞLAR VE MADALYA HEDEFİ

Alp disiplini yarışları 13 Mart’ta Super G slalom yarışı ile devam edecek. Ayrıca, 14 ve 15 Mart tarihlerinde slalom final yarışları gerçekleştirilecek. Kayaklı yürüyüş branşında yarışan Sude Cihan ve Batuhan Uludağ, 13 ve 14 Mart tarihlerinde madalya için piste çıkmak üzere hazırlık yapıyor.