Türkiye Başarıyla Operasyonlar Gerçekleştiriyor

TÜRKİYE’DEN BAŞARILI OPERASYONLAR

Türkiye son zamanlarda birçok başarılı operasyona imza atıyor. Hem İçişleri Bakanlığı hem de MİT, kritik isimleri yakalayarak ülkeye geri getiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, en son operasyona ilişkin bilgileri paylaştı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan üç şüphelinin dışında yakalandığını duyuran Yerlikaya, bu şahısların suç dosyalarına ilişkin bilgiler de verdi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, “Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yerlikaya, “Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıklarımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” diyerek devletin kararlılığını vurguladı. Yerlikaya, “Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir.” ifadelerini ekledi.