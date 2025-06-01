Türkiye Basın Federasyonu Protestoları Sona Erdi

CANLI YAYIN SONA ERDİ

Türkiye Basın Federasyonunun öncülüğünde, İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı politikalarını protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen ve 24 saat süren “Filistin İçin Sessiz Kalma” canlı yayını tamamlandı. Gazeteci Nagehan Alçı, Kanal 7 Haber Sunucusu Esra Ketenci moderatörlüğündeki yayında Gazze’deki katliamı bir anne olarak değerlendirirken, yaşanan acının boyutunu ifade etmekte zorlandığını belirtti. Alçı, Gazze’deki çocukların anneleri tarafından gözlerinin önünde öldürüldüğünü aktararak, “Çocuklar açlıktan ölüyorlar. Gazze hala kapalı olduğu için dışarıdan gelen bilgilerle tabloyu anlamaya çalışıyoruz. Bu katliam, soykırım sona erdiğinde yaşananların çok daha vahim bir boyutta tüm detaylarıyla ortaya çıkacağına inanıyorum. Umarım insanlık bundan utanır. Bu dram karşısında öylesine büyük bir körlük ve ikiyüzlülük var ki. Kanser tedavisi yapılan hastaneleri dahi hedef alan bir canavar mekanizmadan söz ediyoruz.” şeklinde konuştu. Alçı, katliam karşısında halkların sessiz kalmadığını, üniversitelerde ve sokaklarda yapılan protestolarla ortak insanlık vicdanının harekete geçtiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin Gazze’de yaşanan katliama karşı sessiz kalmadığını ifade eden Alçı, uluslararası toplumun ve BM’nin girişimlerinin siyasi olarak sonuç getirmesi gerektiğini söyledi.

ORTAK TAVIR ALINMALI

Gazeteci Ahmet Varol, Gazze’deki olaylara karşı herkesin ortak bir tavır alması gerektiğini dile getirerek, “Filistin halkının mücadelesini sahiplenmek sadece onların değil, tüm insanlığın ortak davası olarak görülmeli. Zulme karşı daha duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemek zorundayız.” dedi. Varol, dünya genelindeki hiçbir savaşta Gazze’deki soykırımda olduğu kadar gazeteci hayatını kaybetmediğini vurguladı ve “Öldürülen gazeteci sayısı 220’yi geçti. Siyonist ırkçılık neden gazetecileri öldürüyor? Çünkü gazeteciler onların gerçek yüzünü ifşa ediyor. İşte bundan rahatsız oluyorlar.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu yayınla insanlığı uyandırmak ve bilgilendirmek gerektiğini belirtti.

MAVİ MARMARA’YA ATIF

Varol, İsrail’in 2010’da gerçekleştirdiği Mavi Marmara katliamının günümüzdeki Gazze katliamı için bir prototip olduğunu aktararak, “Mavi Marmara’daki Siyonist ırkçılığı ve saldırganlığı dünyaya yeterince tanıyamadık. Eğer bu katliamcı ruhun ne olduğunu dünyaya yeterince tanıtabildiysek, belki de bugünkü Gazze katliamının önüne geçilmesi mümkün olabilirdi.” şeklinde konuştu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise Gazze’de yaşanan insanlık dramının dehşet verici boyutlarına dikkat çekti. Övür, İsrail’i ayakta tutan dinamiklere karşı tepkilerin artması gerektiğini, en başta sorumlunun ABD olduğunu belirtti.

MAZLUMLAR İÇİN NÖBETİN SÜRECEĞİ VURGUSU

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, 24 saat süren canlı yayının kapanışında, ulusal ve uluslararası pek çok gazetecinin yayına destek verdiğini aktardı. Burhan, “Amacımız şu; Filistin’deki gazeteciler uçakların, bombaların altında ölüyor. Biz de İsrail rejimine diyoruz ki Filistin’deki gazetecileri öldürseniz bile biz burada nöbetteyiz, ayrılmıyoruz, insanlık için buradayız.” diyerek, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.