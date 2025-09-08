Türkiye Basket Maçı Hangi Kanalda?

MAÇIN KANALI VE TEMELİ

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile önemli bir maça çıkıyor. Bu karşılaşma, Türkiye’nin 2001 yılından sonra ilk kez yarı finale çıkma fırsatını yakalaması açısından büyük bir öneme sahip. Türkiye ile Polonya arasındaki bu çeyrek final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, karşılaşma TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.

ŞAMPİYONLUK YOLU

Milliler, EuroBasket 2009’dan bu yana çeyrek finale yükselmek için mücadele ediyor. Takım, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yla oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak lider konumda yer aldı. Son 16 turunda İsveç’i 85-79 yenerek bir üst tura geçmeyi başaran Türkiye, turnuvada Almanya ile birlikte yenilgisiz devam eden iki ekipten biri oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Polonya ile oynayacağı çeyrek final maçı, 10 Eylül Salı günü, saat 17.00’de Arena Riga’da gerçekleşecek.

TARİHSEL FIRSAT

Türkiye’nin yarı finale çıkması durumunda, EuroBasket 1957’den bu yana 7 maç üst üste kazanmış olacak. Ay-yıldızlı takım ayrıca 24 yıl aradan sonra yarı finale kalma fırsatını elde edebilecek. Türkiye, ev sahibi olduğu EuroBasket 2001’de finalde Yugoslavya’ya kaybederek gümüş madalya kazanmıştı. Türkiye ile Polonya arasındaki bu kritik çeyrek final mücadelesi TRT 1’den yayınlanacak ve mücadele uydu üzerinden ile TRT 1’in resmi internet sitesi aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Basketbolseverler için heyecan dolu bir maç olacağı kesin.

İSTATİSTİKLER VE PERFORMANS

Türkiye, turnuvada sunduğu istatistiklerle dikkat çekiyor. Maç başına 90.7 sayı ortalaması ile üçüncü sırada yer alan takım, üç sayılık atış yüzdesinde yüzde 45 ile birinci konumda bulunuyor. Ayrıca blok, asist ve verimlilik ortalamalarında da üst sıralarda yer alarak performansını gösteriyor.