Türkiye Basketbol Turnuvaları Gaziantep’te Başladı

GAZİANTEP’TE BASKETBOL HEYECANI BAŞLADI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen açık hava 3×3 basketbol turnuvaları, Gaziantep’te başladı. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Türkiye Sigorta tarafından yapılan yeni sahada organize edilen bu turnuvaya, farklı illerden 20 takım ve toplamda 80 sporcu katılıyor.

ERKEKLER KATEGORİSİNDE DEVAM EDECEK

Erkekler kategorisinde, 16 yaş ve üzeri tüm sporculara açık olarak düzenlenen turnuvalar, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş etaplarıyla sürecek. Turnuva programı dahilinde basketbol karşılaşmalarının yanı sıra, 3 sayı yarışması ve yetenek parkuru gibi çeşitli etkinlikler de yapılacak.

ŞAMPİYONALAR İSTANBUL’A DAVET EDİLECEK

TBF, 17 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’a davet edeceği etap şampiyonlarını, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde Türkiye Sigorta 3×3 final etabında bir araya getirecek. Bu özel etkinlik, katılımcılar ve basketbol tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olacak.