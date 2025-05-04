Türkiye Basketbol Turnuvası Devam Ediyor

GAZİANTEP’TE 3X3 BASKETBOL TURNUVASI HEYECANI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen açık hava 3×3 basketbol turnuvalarının heyecanı Gaziantep’te devam ediyor. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Türkiye Sigorta’nın inşa ettiği sahada bu turnuva, dün başlayarak sürüyor. Turnuvanın ikinci günü, Keyfekeder-Karayip maçıyla başlamış durumda. Bugün 16 takım karşı karşıya gelerek mücadele ederken, akşam gerçekleşecek final maçında Gaziantep etap şampiyonu belirlenecek.

ETKİNLİKLER VE KATEGORİLER

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyonda ayrıca “3 sayı yarışması” ve “yetenek parkuru” etkinlikleri de bulunuyor. Erkekler kategorisinde, 16 yaş ve üzeri tüm sporcuların katılımına açık olan turnuvalar, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş etaplarıyla devam edecek. TBF, İstanbul’a davet edeceği etap şampiyonlarını belirleyerek, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde Türkiye Sigorta 3×3 final etabında karşılaştıracak.