Türkiye Beşeri Kalkınma Endeksi Açıklandı

BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİ AÇIKLANDI

TÜİK, 2022 yılını kapsayan il seviyesinde beşeri kalkınma endeksi rakamlarını duyurdu. 2022’de en yüksek beşeri kalkınma endeksine sahip il, 0,891 ile Ankara olarak belirlendi. Bu ili, 0,886 ile İstanbul ve Kocaeli, 0,870 ile İzmir ve 0,867 ile Muğla takip etti. Beşeri kalkınma endeksi en düşük seviyede ise 0,748 ile Ağrı yer aldı; bu ili Şanlıurfa, Van, Muş ve Bitlis izledi. Erzurum’da ise beşeri kalkınma endeksi 0,815 olarak ölçüldü.

BEŞERİ SERMAYE ÖNEMİ

TÜİK, açıklamasında bir ülkenin iktisadi kalkınma sürecinde beşeri sermayesinin yeterli olmasının da önemli olduğunu vurguladı. “Beşeri kalkınma endeksi, ülkelerin beşeri sermaye yeterliliklerinin belirlenebilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hesaplanmaktadır.” denildi. Endeks; yaşam beklentisi, eğitim ve gelir gibi üç ana bileşenden oluşuyor. Beşeri kalkınma endeksi 0 ile 1 arasında bir değer alıyor; 0,8 ve üzeri “çok yüksek beşeri kalkınma”, 0,7 ile 0,8 arası “yüksek beşeri kalkınma”, 0,55’in altı ise “düşük beşeri kalkınma” düzeyini gösteriyor.

İSTATİSTİKLERİN YAYIMLANMASI

Ülkemize ait beşeri kalkınma endeksi değerleri daha önce UNDP tarafından ülke düzeyinde yayımlanıyordu. Ancak, “Ortalama eğitim süresi ve muhtemel eğitim süresi göstergelerinin ilk kez 2023 yılında Kurumumuz tarafından yayımlanması sayesinde, beşeri kalkınma endeksi ülkemiz tarafından üretilebilir hale gelmiştir.” ifadesi ile duyuruldu. Bu endeks, milli politikalara yön verebilmesi amacıyla, ilk kez bu haber bülteni ile ülke seviyesinin yanı sıra il seviyesinde resmi istatistik olarak yayımlanıyor.