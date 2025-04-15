Türkiye, Billie Jean King Cup’ta Lider

KADINLAR TENİSİNDE TARİHİ BAŞARI

Kadınlar tenisinin en önemli organizasyonlarından biri olan Billie Jean King Cup’ta Türkiye, Fransa ve İsveç’i yenerek grubunu lider tamamlıyor. Milliler, Dünya Grubu Play-Off’larına yükselme maçında Macaristan’ı 2-0 yenerek tarihte ilk kez bu aşamada mücadele etme hakkı kazanıyor. 8-12 Nisan tarihleri arasında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I’de, Kadın Milli Tenis Takımı, Macaristan ile karşılaşıyor.

AİLE AKSU’NUN BAŞARISI

Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth’u 2-6, 6-4, 6-0 yenerek Türkiye’yi Macaristan karşısında 1-0 öne geçiriyor. İkinci maçta ise Zeynep Sönmez, Anna Bondar’ı 6-2, 6-2 yenerek skoru 2-0’a getiriyor. Bu galibiyet, Türkiye’nin tarihte ilk kez Billie Jean King Cup Dünya Grubu Play-Off’unda oynamaya hak kazanmasını sağlıyor.

Tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Takımı, 10 Kasım 2025 haftasında gerçekleşecek Play-Off’ta Dünya Grubu Elemeleri’ne yükselmek için mücadele ediyor. Bu gelişme, kadınlar tenisinde Türkiye’nin uluslararası arenada daha görünür olmasını sağlıyor ve gelecek için umut veriyor.