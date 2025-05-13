Türkiye, Birlik Ve Beraberliğini Pekiştirecek

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, “İç kalesini, iç cephesini güçlendirmiş, tahkim etmiş bir Türkiye, birliğini ve beraberliğini pekiştirmiş bir Türkiye, yalnızca milletimizin değil tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edecektir. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye’dir.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Ancak bu karar sonrasında her şeyin mükemmel olacağını düşünmenin hatalı olabileceğini ifade eden Kaya, “Bu konuya yaklaşırken ‘mutlak doğru’ olarak değerlendirip sadece alkışlamak doğru olmadığı gibi ‘mutlak yanlış’ olarak değerlendirip süreci bir ihanet olarak değerlendirmek de yanlıştır.” dedi. Kaya, meselenin “siyah beyaz keskinliğinde değil, ara renkleriyle beraber” ele alınması gerektiğini belirtti.

GÜVENLİK SORUNLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, iktidar çevrelerinin neden Terörsüz Türkiye’yi 23 yıl boyunca değil de bugün gündeme getirmeye başladıklarını sorguladı. Terörün çözümü için gereken tedbirlere değinen Çömez, “Eğer iktidar ’23 yıldır biz bu işi çözemedik, beceremedik’ diyorsa biz buna itiraz ediyoruz. Ama ‘gelin beraber bu ülkede huzuru ve istikrarı sağlayalım’ diyorsanız, gelin bize müracaat edin.” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise günümüzde çatışmaların mahalli meselelerden çıkıp küresel dengeleri etkileyen bölgesel kırılmalar haline geldiğini söyleyerek, bölgesel güvenliğin milli güvenlik için öncelikli bir parça olduğunu vurguladı. Terör örgütlerinin yalnızca Türkiye’yi değil, çevresindeki coğrafyaları da etkilediğini aktaran Kılıç, “Kökü dışarıda, sözü içeride olan ayrımcı ve yıkıcı söylemler artık insan onuruna saygılı, özgürlükleri teminat altına alan bir düşünce ortamına bırakılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

DEMOCRATİKLEŞMEK GEREKEN BİR KONUDUR

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, sürece ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini, herkesin tarihsel bir sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Barış sürecinin ilerlemesi için özgürlük, hukukun üstünlüğü, eşitlik ve adaletin ön koşul olduğunu aktaran Koçyiğit, “Kürt sorununun çözümü de Türkiye’nin gerçek anlamda demokratikleşmesi de hepimizin ortak amacı ve sorumluluğu olmak durumundadır.” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, ülkedeki sorunların çözümünün hukuk devleti anlayışından, adalet ve demokrasden geçtiğini vurguladı. “Terörsüz Türkiye” sürecinin herhangi bir siyasi görüşün dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmesi gerektiğini belirten Günaydın, “Demokratikleşme için gerekli yasal düzenlemelerin derhal yapılması gerektiğini düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

YENİ FIRSATLAR VE HUZURLU BİR GELECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı ile birlikte “Terörsüz Türkiye” hedefinde önemli adımlar atıldığını ifade etti. Büyük ve güçlü bir Türkiye olma yolunda yepyeni bir döneminin başlamasına olanak tanıyan bu gelişmenin, bölgedeki kargaşayı isteyenlerin hayal kırıklığına uğratacağını belirtirken, “Tüm renklerin, ay yıldızlı bayrak altında huzur içinde yaşadığı bir Türkiye hedefini sürdüreceğiz.” diye konuştu. Gül, toplumu bir arada tutan değerlerin önemine dikkat çekerek, bunları koruyup geliştirerek daha güçlü bir geleceğe bakma gerekliliğinin altını çizdi.