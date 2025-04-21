Türkiye Bisiklet Federasyonu Dergi Yayınladı

ÇOCUKLARA BİSİKLET SEVGİSİ AŞILANACAK

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu çocuklara anlatmak, bisikleti sevdirmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için özel bir dergi hazırladı. 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Antalya’dan İzmir’e gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, toplamda 8 günde 8 etapta bin 153 kilometrelik parkurda yapılacak.

BİSİKLET ROTASI DERGİSİ HAZIRLANDI

Çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanmış olan “Bisiklet Rotası” dergisi, Türkiye’nin önde gelen koleksiyonluk kart şirketi Mythos Cards tarafından basıldı. Dergi, 25 bin adet basılacak ve 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun geçtiği şehirlerde yer alan ilkokullara dağıtılacak. “Bisiklet Rotası”, bisikletin tarihi, bulmacalar, boyama sayfaları, eğlenceli yarışmalar, güvenli bisiklet sürüş kuralları, kelime oyunları ve bisiklet temalı hikayeler gibi içeriklerle dolu.

DİJİTAL VERSİYONUNA ERİŞİM

Derginin çevrimiçi versiyonuna, https://www.tourofturkiye.org.tr/bisiklet-rotasi-dergisi linkinden erişim sağlanabiliyor. Ayrıca, Mythos Cards, 2022 yılında 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kupasını dijital teknoloji ile NFT (Non-Fungible Token – Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında hazırlayarak dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atmıştı. Genel klasmanın ödülleri de bu formatta verilmişti.