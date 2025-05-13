Türkiye Boks Şampiyonası Ağrı’da Başladı

ŞAMPİYONANIN KATILIMI VE AÇILIŞ TÖRENİ

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen “İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası” Ağrı’da coşkulu bir atmosferle başladı. 58 farklı ilden 428 sporcu, bu organizasyonda çeşitli kilo kategorilerinde şampiyonluk için mücadele verecek. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleşen açılış töreninde yer alan davetliler arasında Ağrı Vali Yardımcıları Ahmet Raşit Orhan ve Recep Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Ercüment Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, protokol üyeleri, antrenörler ve birçok sporcu bulunuyor.

ÖNEMLİ MESAJLAR VE KONUŞMALAR

Töre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; sonrasında halk oyunları gösterisi ile devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, bu organizasyonun Türk boksunun geleceği açısından büyük anlam taşıdığına dikkat çekti. Çelebi, “Burada sergilenecek olan azim, disiplin ve yetenek, ülkemizin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecektir” ifadelerini kullandı.

VALİ YARDIMCISI VE FEDERASYON TEMSİLCİSİNİN YORUMLARI

Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, Ağrı’nın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyet ile tüm sporculara başarılar diledi. Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Ercüment Aslan ise genç boksörlerin sergileyeceği performansın Türk boksu için umut verici olduğunu belirtti.

ŞAMPİYONANIN HEYECANI

Şampiyonanın ilk gününde gerçekleştirilen karşılaşmalar büyük bir heyecan yarattı. Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 19 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.