“Türkiye Brand Summit 2025” Başarıları Kutladı

TÜRKİYE BRANDS SUMMIT 2025 GÖRKEMLİ BİR ORGANİZASYONLA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin iş, medya ve sanat dünyasını bir araya getiren “Türkiye Brand Summit 2025”, İstanbul’daki Zorlu Center & Raffles Hotel’de düzenlenen şık bir etkinlikle gerçekleşiyor. Nedim Delibaş’ın organizatörlüğü altında gerçekleştirilen bu etkinlik, Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunan kişi ve kurumları bir araya getirerek ödüllendiriyor.

ÖDÜL TÖRENİNİ SEVİLEN İSİMLER SUNDU

Geceye televizyon dünyasının sevilen isimleri Mehmet Aydın ve Işıl Açıkkar sunuculuk yapıyor. Gerek sahne hakimiyetleri gerekse şıklıkları ile öne çıkan bu ikili, ödül töreninin akışını başarılı bir şekilde yönetiyor. Türkiye Golden Brand Awards kapsamında, alanında fark yaratan medya kuruluşları da ödüllendiriliyor.

Tarafsız, güncel ve objektif habercilik anlayışıyla dikkat çeken Haberler.com, bu yıl dördüncü kez “Altın Marka” ödülüne layık görülüyor. Ödül, Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur tarafından alınıyor. Teymur, yaptığı kısa konuşmada, bağımsız gazetecilikten ödün vermeden habercilik yapmaya devam edeceklerini vurguluyor.

ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDEN BİRÇOK İSİM ÖDÜLLERİYLE ONURLANDI

Gecede yalnızca medya değil, iş dünyası, sanat camiası ve çeşitli sektörlerde başarıya imza atan birçok isim ödüllerine kavuşuyor. Başarılı girişimciler, etkileyici marka temsilcileri, oyuncular, müzisyenler ve gazeteciler, yıl boyunca gösterdikleri performans ile ödül gecesinin onur konukları arasında yer alıyor.

NETWORKING FIRSATLARI VE PANEL GÖRÜŞMELERİ

Networking fırsatları, konuşmalar ve sektörel panellerin de yer aldığı Türkiye Brand Summit 2025, iş birliği ve vizyon paylaşımı açısından değerli bir platform sunuyor. Katılımcılar, organizasyonun her yıl daha da güçlenerek devam etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtiyor.