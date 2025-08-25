Türkiye, Bulgaristan Maçını Canlı İzleyin!

TÜRKİYE-BULGARİSTAN KARŞILAŞMASI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye ile Bulgaristan, önemli bir turnuva karşılaşmasında bir araya geliyor. Spor takipçileri, bu mücadeleyi canlı olarak izleyebilmek için yayın bilgilerine ulaşmak istiyor. “Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Dünya Şampiyonası karşılaşması 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü yapılacak. Müsabaka, 15:30’da başlayacak.”

MAÇ YERİ VE YAYIN KANALı

Karşılaşma, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde yer alan Korat Chatchai Hall Salonu’nda gerçekleşecek. Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. “TRT 1’i aşağıdaki platformlardan ücretsiz olarak izleyebilirsiniz: • Digiturk: 23 • D-Smart: 26 • Kablo TV: 22 • Tivibu: 22 • Turkcell TV+: 21 • Fil Box: 20 • Vodafone TV: 21.” Bunun yanı sıra, TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.