Haberler

Türkiye, Bulgaristan Maçını Canlı İzleyin!

TÜRKİYE-BULGARİSTAN KARŞILAŞMASI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye ile Bulgaristan, önemli bir turnuva karşılaşmasında bir araya geliyor. Spor takipçileri, bu mücadeleyi canlı olarak izleyebilmek için yayın bilgilerine ulaşmak istiyor. “Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Dünya Şampiyonası karşılaşması 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü yapılacak. Müsabaka, 15:30’da başlayacak.”

MAÇ YERİ VE YAYIN KANALı

Karşılaşma, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde yer alan Korat Chatchai Hall Salonu’nda gerçekleşecek. Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. “TRT 1’i aşağıdaki platformlardan ücretsiz olarak izleyebilirsiniz: • Digiturk: 23 • D-Smart: 26 • Kablo TV: 22 • Tivibu: 22 • Turkcell TV+: 21 • Fil Box: 20 • Vodafone TV: 21.” Bunun yanı sıra, TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Haberler

Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.