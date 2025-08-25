Türkiye-Bulgaristan Voleybol Maçı TRT 1’de

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye ile Bulgaristan’ın karşılaşacağı Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası maçı, Tayland’ın Nakhon Ratchasima şehrinde, Korat Chatchai Hall Stadyumu’nda yapılacak. Bu heyecan verici müsabaka, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:30’da başlayacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, belirlenen saat diliminde TRT 1’den izlenebilecek. TRT 1’in farklı platformlardaki yayın bilgileri ise şu şekildedir:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de yayın şifresiz olarak izlenebiliyor.