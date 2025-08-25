Haberler

Türkiye-Bulgaristan Voleybol Maçı TRT 1’de

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye ile Bulgaristan’ın karşılaşacağı Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası maçı, Tayland’ın Nakhon Ratchasima şehrinde, Korat Chatchai Hall Stadyumu’nda yapılacak. Bu heyecan verici müsabaka, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:30’da başlayacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, belirlenen saat diliminde TRT 1’den izlenebilecek. TRT 1’in farklı platformlardaki yayın bilgileri ise şu şekildedir:

• Digiturk: 23
• D-Smart: 26
• Kablo TV: 22
• Tivibu: 22
• Turkcell TV+: 21
• Fil Box: 20
• Vodafone TV: 21

Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de yayın şifresiz olarak izlenebiliyor.

ÖNEMLİ

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

