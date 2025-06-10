Türkiye Büyükelçisi Akgün Kahvaltı Düzenledi

BAKÜ BÜYÜKELÇİSİ KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Dünya Kahvaltı Günü nedeniyle Azerbaycanlı medya çalışanlarıyla bir kahvaltı etkinliği düzenledi. Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen etkinliğe Azerbaycanlı gazeteciler katıldı. Buluşma, samimi bir atmosferde gerçekleşti ve Türk mutfağının önplanda olduğu geleneksel kahvaltılık ürünler sunuldu.

KAHVALTI KÜLTÜREL BİR DEĞERDİR

Programda konuşma yapan Büyükelçi Akgün, kahvaltının yalnızca bir öğün değil, aynı zamanda dostlukların ve paylaşımın gelişmesine katkı sağlayan önemli bir kültürel değer olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin zengin gastronomi kültürüne atıfta bulunan Akgün, “Kahvaltı hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın sosyal yaşamında özel bir yere sahiptir. Bu günü Azerbaycanlı dostlarımızla birlikte kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

KARDEŞLİK BAĞLARI GÜÇLENİYOR

Akgün, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her alanda olduğu gibi kültürel ilişkilerde de devamlı olarak güçlendiğini ifade etti. Ayrıca medya temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.