Türkiye Buz Hokeyi Takımı, Güney Afrika’yı yendi

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ GÜÇLENMEK

Türkiye Erkek Buz Hokeyi A Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu’ndaki üçüncü mücadelesinde Güney Afrika’yı 7-0 mağlup ediyor. Ay-yıldızlı ekip, Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk periyodunu 7. dakikada Ferhat Bakal, 13. dakikada Ogün Uzunali ve 18. dakikada Ömer Kars’ın attığı gollerle 3-0 önde tamamlıyor.

Milli takım, hızlı bir başlangıç yaparak ikinci periyotta 28. dakikada Fatih Faner, 29. dakikada Emrah Savaş ve 38. dakikada Ege Odabaş’ın golleriyle rakibine 6-0’lık üstünlük sağlıyor. Son periyotta ise Emin İnandı’nın 51. dakikada kaydettiği gol, maçı 7-0 ile sonlandırıyor.

Türkiye, bu galibiyetle birlikte puanını 6’ya yükseltiyor ve A Grubu’nda 3. sırada kalıyor. Kırgızistan, Bosna-Hersek’i 5-1 mağlup ederek 9 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken, Lüksemburg’u 8-3 yenen Türkmenistan ise 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.