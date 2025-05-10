Türkiye Buz Pateni Amatörler Yarışması Başladı

ARTİSTİK BUZ PATENİ AMATÖRLER YARIŞMASI SAMSUN’DA BAŞLADI

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu için hazırladığı faaliyet programı çerçevesinde Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması Samsun’da başladı. İlkadım ilçesindeki Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa, Antalya ve Erzurum’dan toplamda 105 sporcu, genç, yetişkin ve elit amatör kategorilerinde mücadele ediyor.

KATILIMCI KULÜP VE SPORCU SAYISI

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Aksoy, AA muhabirine turnuvaya katılan 29 kulüp ve 6 ferdi sporcu bulunduğunu belirtti. Aksoy, “Bu sporun gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu spor, 3 yaşından 70 yaşına kadar yapılabilen bir branştır. Samsun ilinde gördüğümüz ilgi ve alaka için teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu. Organizasyonun yarın sona ereceği bildirildi.