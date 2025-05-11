Türkiye Buz Pateni Yarışması Bitti

BİLGİLERİN PAYLAŞILDIĞI YARIŞMA TAMAMLANDI

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun’da gerçekleştirildi. İlkadım Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen bu etkinlikte, Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa, Antalya ve Erzurum’dan gelen 105 sporcu, genç, yetişkin ve elit amatörler kategorilerinde performans sergiledi.

BİRİNCİLER AÇIKLANDI

Genç Amatörler 1. Grup Erkekler kategorisinde Doğukan Yıldırım birinciliği elde ederken, Yağız Kaan Ertalay ikinci ve Fatih Eren Yuvasen üçüncü oldu. Genç Amatörler 2. Grup Erkekler kategorisinde ise Mert Görgülü birinci, Kaan Temel ikinci ve İsmail Can Uysal üçüncü sırayı aldı. Yetişkin Amatörler 1. Grup Erkekler kategorisinde Uğur Selahattin Aydın birinci, Fernando Yıldız ikinci ve Emre Soykan üçüncü olarak yarıştı. Yetişkin Amatörler 2. Grup Erkekler’de Okan Yıldırım birinci oldu.

KADIN SPORCULAR DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yetişkin Amatörler 1. Grup Kadınlar kategorisinde Fatma İrşat Yılmaz birinciliği gördü, Elif Sıma Özel ikinci sırada yer alırken, Sinem Çakar üçüncü oldu. Yetişkin Amatörler 2. Grup Kadınlar kategorisinde Naz Arıcı birinci, Esra Bağışgil ikinci ve İpek Yaprak Azuklu üçüncü sırayı aldı. Yetişkin Amatörler 3. Grup Kadınlar’da Semahat Özge Bumin Öztaşkın birinci, Ülker Mısırlı ikinci olarak yarışmayı tamamladı.

GENÇLERİN YARIŞMASI DA HEYECAN YARATTI

Genç Amatörler 1. Grup Kadınlar kategorisinde Şevval Keskin birinci olurken, Bensu Vural ikinci ve Defne Nil Türkan üçüncü oldu. Genç Amatörler 2. Grup Kadınlar’da Elif Yalçınkaya birinci, Ege Ergazi ikinci ve Dila Abdık üçüncü sırayı aldı. Yarışma, birçok sporcu için büyük bir deneyim ve heyecan kaynağı oldu.