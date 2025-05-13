Türkiye Çalışmaları Kürsüsü Kuruldu

TÜRKİYE ÇALIŞMALARI KÜRSÜSÜ’NÜN KURULMASI

Türkiye ve İspanya, Madrid’deki Complutense Üniversitesi’nde ‘Türkiye Çalışmaları Kürsüsü’nü kurdu. Bu kürsünün kurulmasının ardından yürütülecek akademik çalışmaların, Türk-İspanyol ikili ilişkilerinin güçlenmesine ve Türkiye-AB iş birliğine katkı sağlaması hedefleniyor. Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Dr. Egemen Bağış, kürsünün açılışında yaptığı konuşmada, “Avrupa’nın, ortak değerler ve gelecekteki nesiller adına karar alması zamanı gelmiştir” dedi. Bağış, Türkiye’nin AB üyeliğinin bugün her zamankinden daha önemli ve stratejik olduğunu belirtti.

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Kürsünün açılış töreni, Türkiye Çalışmaları Kürsüsü’nün faaliyetlerini yürüteceği Sosyal ve Politik Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Törene, Büyükelçi Egemen Bağış, Madrid’deki Türk Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Avrupa Parlamentosu Üyesi Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Parlementosu Sosyal ve Politik Bilimler Fakültesi’nin Dekanı Maria Esther del Campo Garcia katıldı. Dr. Bağış, konuşmasında Türkiye’nin AB ile katılım sürecindeki en kritik maddelerin 23. ve 24. maddeler olduğunu vurguladı.

Bağış, Türkiye’nin yalnızca “ödevinizi yapın” denilerek yönlendirildiğini, ancak ne yapmaları gerektiğinin net bir şekilde belirtilmediğini ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin Müslüman kimliğinin tarih boyunca var olduğunu ve bu durumun AB için önemli bir değer olduğunu dile getirdi. S-400 hava savunma sisteminin alımına da değinen Bağış, “Diğer AB üyesi ülkeler bu sistemi alırken ses çıkarmıyorsunuz, ancak Türkiye alınca eleştiriyorsunuz” dedi.

İSPANYA’NIN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Bağış, Complutense Üniversitesi’nin Türkiye için bir araştırma kürsüsü kurmasının çok anlamlı olduğunu belirtti ve bu akademik adımın Türkiye-İspanya ilişkileri açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti. “Bu girişim, iki büyük ülke arasında mükemmel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak” dedi.

KÜRSÜNÜN STRATEJİK FAYDALARI

Kürsünün, Erasmus ve Jean Monnet gibi programların yanı sıra Türk öğrencilerin İspanya ile daha fazla temas kurmasına, kültür ve dili tanımalarına olanak sağlayacağını vurgulayan Bağış, ayrıca İspanyol öğrencilerin de Türkiye’yi anlamalarına yardımcı olacağını kaydetti. Bağış, “Bu kürsü, Türkiye ve İspanya arasındaki iş birliği için yeni fırsatlar sunacak” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Türkiye ile İspanya arasında derin ve geniş bir ilişki ağı bulunduğunu belirterek, “Bugün bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkiler her geçen gün artıyor” dedi.

YENİ FIRSATLAR VE YENİ ÜRETİMLER

Ezberci, bu gelişmenin gençler ve akademik camia için birçok fırsat sunacağını ve iki ülke arasında karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişini artıracağını ifade etti. “Son 15 yılda, Erasmus programı ile iki ülke arasında 40 binin üzerinde hareketlilik gerçekleşti” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARIN KAPSAMI ÖNEMLİ

UCM Sosyal ve Politik Bilimler Fakültesi Dekanı Maria Esther del Campo Garcia, Türkiye Çalışmaları Kürsüsü’ne büyük önem verdiklerini belirtti. “Bu, fakültemizdeki ilk kürsü olması bakımından önemli olacak” dedi.