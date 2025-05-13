‘Türkiye Çalışmaları Kürsüsü’ Kuruldu

TÜRKİYE ÇALIŞMALARI KOLTUĞU İSPANYA’DA KURULDU

Türkiye Çalışmaları Koltuğu, İspanya’nın en büyük ve köklü üniversitelerinden Complutense Üniversitesi’nde kuruldu. Bu koltuğun kurulmasıyla birlikte öğrencilerin yapacağı akademik çalışmaların, Türk-İspanyol ikili ilişkilerini ve Türkiye-AB işbirliğini güçlendireceği hedefleniyor. Eski AB Bakanı ve Baş Müzakereci Büyükelçi Dr. Egemen Bağış, koltuğun açılışında yaptığı konuşmada, “Artık Avrupa’nın, ortak değerler ve gelecek nesiller adına kararlar almanın zamanı. Kısa vadeli siyasi hesaplar yerine, uzun vadeli stratejik vizyonla hareket etmeliyiz” dedi.

Türkiye ve İspanya, Madrid’deki Complutense Üniversitesi’nde ‘Türkiye Çalışmaları Koltuğu’nu oluşturdular. Koltuğun açılış törenine katılanlar arasında Büyükelçi Egemen Bağış, İspanya Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Avrupa Parlamentosu Üyesi Nacho Sanchez Amor ve AP Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Maria Esther del Campo Garcia yer aldı. Büyükelçi Bağış, “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile katılım sürecindeki en kritik bölümler 23. ve 24. bölümler. Ancak maalesef, siyasi konularla ilgili tüm bölümler şu anda kapalı. Öncelikle ne yapmamız gerektiğini netleştirmelisiniz” şeklinde konuştu.

Bağış, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef alıyorsunuz. Ancak, Sayın Erdoğan, Türk halkının demokratik iradesiyle defalarca seçilmiş bir liderdir. Avrupa’nın, geleceği ve ortak değerler adına kararlar alması gerekiyor. Türkiye’nin AB üyeliği, her zamankinden daha önemli ve stratejik” ifadelerini kullandı.

Bağış, Complutense Üniversitesi’nin Türkiye için araştırma koltuğu kurmasının, tarihi ilişkilerimizi anlamak ve Türkiye’ye verdikleri değeri göstermek açısından oldukça anlamlı olduğunu belirtti. Bağış, “Siyasi ilişkilerimiz mükemmel; ekonomik işbirliğimiz ve karşılıklı yatırımlarımız her geçen gün artıyor” diye ekledi.

Bağış, bu koltuğun sadece akademik etkileşimi artırmayacağını, aynı zamanda Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliklerine de katkıda bulunacağını vurguladı. Bağış, “Erasmus ve Jean Monnet gibi programların yanı sıra, Türk ve İspanyol öğrencilerin karşılıklı kültürel etkileşimlerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, akademik koltuğun kurulmasının uzun zamandır istendiklerini belirterek, “Bugün bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Ezberci, “Son 15 yılda Erasmus programı altında iki ülke arasında 40 binin üzerinde hareketlilik oldu” diye ifade etti.

UCM Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Maria Esther del Campo Garcia, “Türkiye Çalışmaları Koltuğu’na büyük önem veriyoruz. Bu, hem bilimsel araştırma için hem de mevcut işbirliklerini güçlendirmek için önemli bir adım” dedi.