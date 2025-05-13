Türkiye Canlı Doğan Bebek Sayısı 937 Bin

CANLI DOĞAN BEBEK SAYILARI

Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 olarak kayda geçti. Bu bebeklerin erkek olanları yüzde 51,4, kız olanları ise yüzde 48,6 oranındadır. Bayburt’ta ise aynı yıl içinde doğan bebek sayısı 821 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı doğum istatistiklerini yayımladı.

TOPLAM DOĞURGANLIK ORANLARI

Toplam doğurganlık hızı, 2024 yılında 1,48 çocuk olarak belirlendi. Bu oran, bireylerin doğurgan yaş aralığı olan 15-49 yaş grubunda, bir kadının doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. 2001 yılına bakıldığında bu oran 2,38 çocuk olarak kaydedilmişti. 2014 yılından bu yana sürekli bir düşüş gösteren bu hız, son sekiz yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kalmaya devam ediyor.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK DOĞURGANLIK HIZLARI

2024 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu ve bu ildeki oran 3,28 çocuk olarak ölçüldü. Şanlıurfa’yı 2,62 çocuk ile Şırnak, 2,32 çocuk ile Mardin izledi. Bunun yanında, doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,12 çocuk ile Bartın ve Eskişehir oldu. Bu illerin ardından 1,15 çocuk ile Zonguldak ve Ankara, 1,17 çocuk ile İzmir geldi.

2017’DEN BUGÜNE DOĞURGANLIK HIZI DEĞİŞİMİ

Toplam doğurganlık hızının nüfus yenilenme seviyesinin altına düştüğü 2017’de 57 il bu seviyenin altında kalırken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı 71’e yükseldi. 2017 yılında toplam doğurganlık hızı 1,50’nin altında kalan il sayısı 4 iken, 2024’te bu sayı 55 oldu. 2017’de 3 çocuk ve üzerinde doğurganlık oranına sahip 10 il varken, 2024 yılında yalnızca Şanlıurfa bu kritere uymaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KIYAS

2024 yılında Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı binde 1,48 olarak ölçüldü ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 9. sırada yer aldı. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek rakamı 1,81 çocuk ile Bulgaristan, en düşük rakamı ise 1,06 çocuk ile Malta aldı.

ANNE EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DOĞURGANLIK

Annenin eğitim seviyesi ile doğurganlık hızı arasında önemli bir ilişki bulunuyor. 2024 yılı itibarıyla, okuma yazma bilmeyen veya okuma yazma bilen ancak okul bitirmeyen anneler için toplam doğurganlık hızı 2,65 çocuk iken, yüksek öğretim mezunu anneler için bu sayı 1,22 çocuk oldu.

MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ ETKİLERİ

Yoğun kentler olarak sınıflandırılan bölgelerde toplam doğurganlık hızı 2024 yılında 1,39 çocuk oldu. Kır olarak sınıflandırılan yerlerde bu oran 1,83 çocuk, orta yoğun kent olarak tanımlanan yerlerde ise 1,58 çocuk olarak belirlendi. Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS) kullanılmasıyla birlikte kent-kır ayrımının daha sağlıklı bir şekilde yapılması hedefleniyor.

YILDAN YILA DOĞUM RAKAMLARI

Kaba doğum hızı, yani bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2024 yılında binde 11,0 seviyesine geriledi. Diğer bir deyişle, 2001’de bin kişide 20,3 doğum düşerken, bu oran 2024’te 11,0 oldu.

YAŞA BAĞLI DOĞURGANLIK HIZI

Yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda binde 100 ile en yüksek seviyeye ulaştı. 2001 yılında bu oran 20-24 yaş grubunda binde 144 olarak ölçülmüştü. Bu durum, doğurganlığın kadınların daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösteriyor. Adölesan doğurganlık hızı ise 2001 yılında binde 49 iken, 2024’te binde 10’a düşerek önemli bir azalma kaydetti.

ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİ

Annenin son iki doğumu arasındaki ortalama süre 4,7 yıl olarak kaydedildi. 2024 yılında, 2. doğumunu gerçekleştiren annelerin ilk doğum ile 2. doğum arasındaki ortalama süre 4,3 yıl oldu. Üçüncü doğumunu yapan annelerin 2. doğum ile arasındaki süre ise 5,4 yıl izlendi.

ORTALAMA ANNE YAŞI VE İLK DOĞUMLAR

2024 itibarıyla doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,3 olarak belirlendi. İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı 27,3 oldu. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı en yüksek olan il 29,4 ile Tunceli, en düşük olan ise 24,4 ile Şanlıurfa ve Muş oldu.

ÇOĞUL DOĞUM RAKAMLARI

2024 yılında toplamda 31 bin 109 çoğul doğum gerçekleşti. Doğumların %3,3’ü çoğul doğum olarak kaydedildi ve bunların %97,0’ı ikiz, %2,9’u üçüz, %0,1’i dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti. Doğumların %41,9’u annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti.