Türkiye Cumh. Merkez Bankası Enflasyon Tahminleri

ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon tahminlerinin 2025 yıl sonu için yüzde 24 seviyesinde korunduğunu belirtirken, 2026 yılı için bu tahminin yüzde 12’den yüzde 16’ya, 2027 yılı içinse yüzde 8’den yüzde 9’a yükseltildiğini ifade etti. Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu’nu TCMB Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıda açıkladı. Banka, yeni uygulamalarla birlikte enflasyon tahminlerinin yanı sıra ara hedefleri de yayınladı. Önceki raporda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 olarak belirlenmesi, şimdi 2025 ara hedefi olarak korunuyor. 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 arasında olabileceği belirtiliyor.

ARA HEDEFLER BELİRLENİYOR

Karahan, “Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik,” açıklamasında bulundu. Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 seviyesinde korunduğunu ve 2026 ile 2027 için tahminlerin sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 8 olarak tutulduğunu vurgulamıştı.

PİYASA RİSKLERİ ARTIYOR

Karahan, sıkı para politikasının etkilerinin kademeli olarak alındığını ve bu yaklaşımın enflasyon üzerindeki dezenflasyonist etkilerinin arttığına dikkat çekti. “Sıkı para politikası ile talep koşullarının dezenflasyonist etkisi arttı. Önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz,” dedi. Karahan, küresel ticaret politikası belirsizlikleri ile jeopolitik risklerin yüksek olduğuna ve küresel büyüme görünümünün yılbaşına göre hala zayıf olduğunu ifade etti.

ENFLASYONDA GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Karahan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara da değinerek, “Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda yavaşlama görüyoruz. İklim koşulları, gıda fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor,” açıklamasını yaptı. Ayrıca, kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceği öngörüsü de bulunuyor. Bununla birlikte, enflasyondaki düşüşün kademeli olarak sürmesi beklentisi de var. Karahan, sıkı para politikasının sonuçlarını almaya ve uygulanmaya devam edeceklerini vurguladı.