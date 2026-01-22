Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki bilgilerin yer aldığı duyuruldu: Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38’den yüzde 37’ye indirme kararı aldı. Ayrıca, Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faiz oranı yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e düşürüldü.

ENFLASYONDA GERİLEME BELİRTİLERİ

Aralık ayında enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme gözlemlendi. Ocak ayına dair öncü veriler, aylık tüketici enflasyonunun gıda etkisiyle arttığını fakat ana eğilimdeki artışın sınırlı kaldığını gösteriyor. Son çeyreğe ait veriler, talep koşullarının dezenflasyon sürecine destek sağlamayı sürdürdüğünü ima ediyor. Aynı zamanda enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarında bazı iyileşme sinyalleri görülse de, dezenflasyon süreci açısından riskler devam ediyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek olan sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini desteklemesi bekleniyor.

POLİTİKA ADIMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Kurul, politika faizine dair atacağı adımları enflasyon verilerini, ana eğilimini ve beklentilerini dikkate alarak belirleyecek. Bu adımlar, dezenflasyonu sağlamak amacıyla gereken sıkılığı içerecek. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşım çerçevesinde değerlendirilecek. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde, para politikası duruşu sıkılaştırılacak. Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler yaşanması durumunda, parasal aktarım mekanizması ek makroihtiyati önlemlerle desteklenecek. Likidite koşulları dikkatle takip edilecek ve likidite yönetimi araçları etkin biçimde kullanılmaya devam edilecek.

GELECEK HEDEFLER VE ŞEFFAFLIK

Kurul, politika kararlarını orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak koşullar çerçevesinde belirleyecek. Karar alınma süreci ise öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede gerçekleşecek. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nin beş iş günü içerisinde yayımlanacağı bildirildi.