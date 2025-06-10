Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz İndirimine Odaklandı

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI ÖNCESİ BEKLENTİLER

Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na dikkatler yoğunlaştı. Faiz kararının yönü hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılırken, piyasa uzmanları ve ekonomistler, Merkez Bankası’nın faiz indirimi olasılığını incelemek amacıyla farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. “Peki, Merkez Bankası faizi düşürecek mi? Faiz indirimi olacak mı?” İşte bu sorulara dair detaylar…

MİKTAR YÖNTEMİYLE REPO İHALESİ AÇILDI

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Haziran 2025 vadeli 100 milyar TL tutarında miktar yöntemiyle bir repo ihalesi gerçekleştirdi. İhaleye gelen talep, 648 milyar 945 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu ihale kapsamında, Merkez Bankası piyasayı 99 milyar 999 milyon 999 bin 883 TL tutarında fonlayarak likidite sağladı.

HİSSELERDE YÜKSELİŞ GÖZLENDİ

İhalenin ardından, Borsa İstanbul’da bankacılık hisselerinde belirgin bir artış görüldü. Bankacılık endeksi, gün içinde yüzde 4’ün üzerine çıkarak önemli bir ivme kazandı. Açılışta yüzde 1,28 değer kazanan bankacılık endeksi, gün sonuna doğru bu trendini sürdürerek 13 bin 604 puana yükseldi. Önceki haftayı 13 bin 50 puandan kapatan endeks, bu süreçte haftalık bazda yüzde 4’ü aşan bir prim kaydetti.

FAİZ SİNYALLERİ VE PİYASA REAKSİYONLARI

Uzmanlar, piyasada mevcut yaklaşık 500 milyar TL’lik likidite açığını göz önünde bulundurarak, Merkez Bankası’nın repo faizini yüzde 46 seviyesinde tutmasının, gelecek günlerde politika faizinde indirim sinyali verebileceğini düşünmektedir. Hâlihazırda, gecelik borç verme faizi yüzde 49 seviyesindedir. Eğer bu uygulama birkaç gün daha devam ederse, politika faizinde kademeli bir düşüş ihtimali artış gösterebilir. Bu beklentilerle birlikte, sadece bankacılık hisselerinde değil, BIST 100 endeksi genelinde de olumlu bir seyir gözlemleniyor.