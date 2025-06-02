Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Analizinde, Firmaların Konut Satışı İncelendi

PARASAL SIKILAŞMA DÖNEMİNDE REEL SEKTÖR RİSKLİLİĞİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) “Parasal Sıkılaşma, Temerrüt Riski ve Firmaların Konut Satışı” başlıklı analizinde, son dönemde yaşanan parasal sıkılaşmanın reel sektör üzerindeki etkileri ele alındı. Bu analizde, firmaların temerrüt riskini azaltmak amacıyla varlık satışına yönelip yönelmediği, konut satışları üzerinden incelendi. TCMB Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Ünal Seven, Genel Müdür Yardımcısı Altan Aldan ve müdür Kadir Gürci tarafından hazırlanan bu çalışma, Merkezin Güncesi’nde yayımlandı.

FİRMALARIN BORÇLULUK DURUMU VE KARLILIK ORANLARI

Analiz, parasal sıkılaşma dönemlerinde reel sektör firmalarının riskliliğinde yaşanan artışlarla ilgili bilgiler veriyor. “Bu artışın miktarı, sıkılaşmanın boyutunun yanı sıra firmaların sıkılaşma başlangıcındaki finansal durumlarına da bağlı.” ifadesiyle firmaların son sıkılaşma döngüsüne göreli olarak düşük borçluluk ve yüksek karlılık oranları ile girdikleri belirtiliyor. Ayrıca, 2009 yılından itibaren artış gösteren mali borçların toplam aktiflere oranının, 2023 yılında tarihsel ortalamaların altında yer aldığı aktarılıyor.

REEL SEKTÖRDE KONUT SATIŞI ANALİZİ

Analizde, faaliyet kar marjının tarihteki en yüksek seviyesini koruduğu, buna rağmen net döviz pozisyon açığının gerilediği ifade edilerek, “Bu durum reel sektörün ilgili döneme güçlü finansal tamponla girdiğine işaret ediyor.” deniyor. Temerrüt göstergelerinde, karşılıksız çek oranının parasal sıkılaşmanın ilk aylarında artmakla birlikte tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam ettiği vurgulanıyor.

Analizde, firmaların takipteki kredilerinin toplam ticari kredilere oranının ise 2023 yıl sonunda en düşük tarihsel seviyelerine gerilediği kaydediliyor. “Özetle mevcut veriler sıkılaşma döneminde reel sektörün temerrüt açısından önemli bir artış yaşamadığına işaret ediyor.” deniyor. Firmaların konut satışlarının artması durumunda, varlık satışına yönelmiş olabileceklerini anlamak için tapu verileri kullanılıyor.

TÜZEL KİŞİLERİN KONUT SATIŞLARINDAKİ PAYI

Analiz, inşaat firmalarının temerrüt riski yaşaması durumunda ellerindeki konut stokunu hızlı bir şekilde azaltarak nakit varlıklarını güçlendirebileceğini bildiriyor. Parasal sıkılaşma dönemlerinde firmaların konut satışlarının gerçek kişilere kıyasla daha fazla artmasının beklenebileceği vurgulanıyor. “2018 öncesinde yüzde 20 civarında seyreden tüzel kişilerin yıllık konut satışlarındaki payı, sıkılaşma döneminde artarak 2019 yılının nisan ayında yüzde 24,3 ile tarihi zirvesine ulaşmıştı.” ifadesi ile daha yüksek bir oran gösteriyor. Ancak son sıkılaşma döneminde bu payın artış göstermediği ve yüzde 15,6 seviyesine düştüğü belirtildi.

Analiz, toplam konut satışlarındaki artışın büyük ölçüde gerçek kişiler kaynaklı olduğunu ifade ediyor. İlginçtir ki, bu durum firmaların temerrüde düşmemek için varlık satışına yönelimleri açısından belirgin bir hareket olmadığını gösteriyor. “Özetle, son sıkılaşma döneminde reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı.” değerlendirmesi ile analiz sonunu buluyor. Firmaların konut satışlarının tarihsel ortalamanın altında seyretmesi bu durumu destekleyen bir diğer unsur olarak değerlendiriliyor.