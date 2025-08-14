TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI, Enflasyonu Açıkladı

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı”nda önemli açıklamalar yaptı. Karahan, “Jeopolitik riskler küresel ekonomi üzerinde etkili olmaya devam ediyor” diyerek, belirsizliğin son zamanlarda azaldığını ve bunun küresel görünümde bir iyileşmeye neden olduğunu vurguladı. Ancak, büyüme beklentilerinin hâlâ ocak ayı değerlerinin altında olduğunu ifade etti. Enerji emtia fiyatlarının jeopolitik koşullara paralel olarak bir miktar arttığına dikkat çekti. Endüstriyel metallerde ise gümrük tarifeleri nedeniyle bir artış gözlemlendi.

TALEP KOMPOZİSYONUNDA DEĞİŞİM

Sıkı para politikası sonucunda talep kompozisyonunun daha dengeli hale geldiğini belirten Karahan, “Özel tüketimin büyümeye katkısı belirgin olarak geriledi” açıklamasında bulundu. Talep kompozisyonundaki normalleşmenin çeyreklik bazda büyüme verilerinde görüldüğünü aktardı. Anket bazlı göstergelerin sanayide zayıflayan bir durumu işaret ettiğini söyledi. İkinci çeyrekte sanayi üretiminin çeyreklik bazda sınırlı bir gerileme yaşadığını belirtti. Kapasite kullanım oranının ise yatay seyrettiğini belirtti. Manşet işsizlik oranının ikinci çeyrekte bir miktar artmasına rağmen hâlâ geçmiş dönem ortalamalarının altında olduğu ifade edildi.

TÜKETİMDEKİ EĞİLİMLER

Karahan, “İkinci çeyrekte yurt içi satışlar sürdü. Altın hariç perakende satışlar ılımlı seyrini sürdürdü” diyerek, kartla yapılan harcamaların tüketimdeki ivme kaybına işaret ettiğini dile getirdi. Talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin öngörülerle uyumlu şekilde arttığını belirtti. Zayıf seyreden küresel talebe rağmen ihracatın arttığını vurguladı. Dış ticaret dengesindeki iyileşme ile ilgili bilgi vererek, cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 1,3 civarında olduğunu tahmin etti. Cari açık kaynaklı yukarı yönlü risklerin hâlâ canlı olduğunu belirtti.

ENFLASYON VERİLERİ

Tüketici enflasyonunun yüzde 33,5’e gerilediğini ve bu düşüşün son üç ayda piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiğini dile getirdi. Temel mal enflasyonundaki yükselmenin geçici olduğunu savundu. Ağustos öncü verilerinin ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ettiğini aktardı. Gıda grubundaki enflasyonun zirai düşüklere rağmen yavaşladığına değindi. İklim koşullarının gıda fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini ve kuraklığın riskleri artırdığını söyledi.

KİRA ENFLASYONU VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Karahan, “Kira enflasyonu gerilemeye devam ediyor. Son gelişmelerde kira enflasyonu yüzde 4 olarak yatay bir seyir izliyor” diyerek, kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceğini öngördüğünü belirtti. Enflasyon beklentilerinin de gerileme kaydettiğini fakat hâlâ tahminlerin üzerinde seyrettiğini ifade etti. Sıkı para politikasını sürdürmeye devam edeceklerini, politika faizinin yüzde 43 düzeyine çekildiğini aktardı. Ayrıca, KKM’yi sona erdirmeyi planladıklarını ve tüketici ile ticari kredi faizlerindeki gerilemeyi de kayda geçirdi.

SERMAYE GİRİŞLERİ VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

Mayıs itibarıyla Türkiye’ye yönelik sermaye girişlerinin tekrar başladığını anlatan Karahan, brüt rezervlerin 8 Ağustos’ta 174 milyar dolara çıktığını ifade etti. Sıkı para politikasının risk ve oynaklık göstergelerinde olumlu etki yarattığını dile getirdi. 2025 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini ön gördüğünü belirtti. 2026 yılı sonu için ise enflasyonun yüzde 13-19 arasında olmasını öngördü. 2025 yıl sonu için yüzde 24’lük enflasyon tahminini koruduklarına vurgu yaptı. 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla %16 ve %9 hedeflerini belirlediklerini açıkladı.