Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası KKM’yi sonlandırdı

MERKEZ BANKASI KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili aldığı son kararı halkla paylaştı. Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama neticesinde uygulamanın sona erdiği bildirildi. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir” denildi.

KKM HESAPLARI SONLANDIRILACAK

Yapılan açıklamada, bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı ifade edildi. Bu karar ile KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine dair belirlenen toplam hedefin kaldırıldığı belirtiliyor. Ayrıca, zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemelerinin gözden geçirildiği kaydedildi. Kamuoyuna duyurulan bu karar Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.