TÜRKİYE CUMHURİYETİ Merkez Bankası PPK Özeti Yayınlandı

TCMB PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTISI TUTANAĞINI YAYIMLADI

TCMB, 23 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ait tutanağı yayımladı. Tutanakta, para politikası kararlılığının yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasının reel değerlenmesi ve enflasyon beklentilerindeki düzelme aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, maliye politikasının artan eşgüdümünün bu sürece önemli katkı sağlaması bekleniyor. Açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: “Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.”

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ VE PARA POLİTİKASI YAKLAŞIMI

Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacak. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda, para politikası araçları etkili bir şekilde kullanılacak. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışındaki gelişmelerde parasal aktarım mekanizması, ek makroihtiyati adımlarla desteklenecek. Likidite koşulları sürekli izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecek. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak belirleyecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak gerekli parasal ve finansal koşulları sağlayacak.

ÖNCÜ VERİLER ENFLASYONUN ARTIKÇI YÖNDE OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR

Açıklamada, ocak ayındaki öncü verilerin enflasyonun ana eğiliminde öngörülerle uyumlu bir artış gösterdiği kaydediliyor. “Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Ayrıca ücret artışları, yönetilen/yönlendirilen fiyat ve maktu vergi güncellemeleri de etkili olmuştur.” Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyrediyor. Gıda aylık enflasyonunun, işlenmiş gıda fiyatları öncülüğünde ocak ayında yeniden yükseleceği öngörülüyor. Enerji grubunda maktu vergi güncellemesinin etkisinin sınırlı kalmasına rağmen, fiyat artışları büyük ölçüde küresel emtia fiyat gelişmeleri neticesinde artış gösterecek.