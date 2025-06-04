Türkiye Cumhuriyeti Yetkilileriyle Görüşme Olmadı

PKK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “PKK terör örgütünün bütün şubeleri ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. Bütün bu çerçevenin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle SDG’nin bir görüşmesi, onların söylediği manada resmi bir görüşmesi olmamıştır. Onlar ne zamanki silah bırakırlar ve bu dediğimiz çerçeve gerçekleşir, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde, o zaman tabii ki herkesle görüşülebilir” dedi.

NETANYAHU’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Çelik, bayram tebrikleriyle toplantıya başladıktan sonra, “Katliam şebekesinin başındaki Netanyahu çapraz sorguya alındı, yolsuzluktan. Bu çapraz sorguda, yaklaşık olarak 1788 kere yabancı basına yansıyan bu rakama bilmiyorum diyor, hatırlamıyorum diyor. Kendi ülkesinde ağır bir şekilde her türlü usulsüzlükten, yolsuzluktan yargılanan birisi, esasında insan öldürerek katliam gerçekleştirerek ve soykırım siyasetine imza atarak kendi kişisel durumunu kurtarmaya çalışıyor. Maalesef dünyada izliyor. Ama önünde sonunda uluslararası mahkemelerde yargılanacak. Gazze soykırımı altında bayram kutlamak çok da anlamlı değil. Yeryüzünde bir bayram kutlanacaksa elbette ülkemizde şehit ve gazi ailelerimizin bayramı, yeryüzünde de Gazze’nin asil kadınları ve soylu halkının bayramıdır” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDEN SORUMLULUK

Çelik, ‘SDG’nin başındaki ismin Türkiye’deki yetkililerle resmi bir teması var’ ifadesine de “Burada sürecin adını net koyalım. Sürecin adı PKK’nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Yani bu sadece bir söylem olarak kalmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok net bir şekilde ifade ettiler. PKK terör örgütünün bütün şubeleri ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi gerekmektedir ve silah bırakması gerekmektedir” sözleriyle destekledi. Çelik, “Dünyanın başka yerlerinde illegal yapılanmalar vasıtasıyla terörün finansmanı işlemektedir. Dolayısıyla bu terörün ideolojisini yaymakla ilgili oluşumların da kendisini feshetmesi gerekir. Bu da Türkiye’nin kuracağı mekanizmalarla doğrulanacak” dedi.

SURİYE’YLE ANLAŞMA VE İSTİHBARAT TEMASI

Çelik, Suriye hükümetiyle SDG arasında bir anlaşma olabileceğine dikkat çekerek, “Bu anlaşma çerçevesinde o bölgeleri Suriye’ye, Suriye merkezi hükümetine bırakacak, SDG ve silahlarını teslim edecek. Ondan sonra teröre karışmamış unsurlar, orada siyasi faaliyet yapabilirler. Ama Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle SDG’nin resmi bir görüşmesi olmamıştır. Silah bırakır ve bu çerçeve gerçekleşirse, o zaman tabii ki herkesle görüşülebilir” ifadesini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ TECRÜBELERİN DİKKATE ALINMASI

Çelik, geçmişte yaşanan deneyimlerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü silah bırakıyor mu, bırakmıyor mu? Bırakıyorsa ne düzeyde bırakıyor, bu silahları teslim ediyor mu? Bununla ilgili mekanizmaları hazır” açıklamasında bulundu.

SYKES-PICOT ANTLAŞMASI’NA ELEŞTİRİ

Sykes-Picot Antlaşması’na değinen Çelik, Türkiye’nin bölgede terör örgütleri üzerinden verilen vekalet savaşları ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Çelik, “Bu anlaşma, bölgemize huzursuzluk getirdi. Geçmişte bazıları Sykes-Picot Antlaşması’na karşıyız demesine rağmen bölgede başka planlar peşinde koştu” dedi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA İSTANBUL’UN ROLÜ

Çelik, Ukrayna-Rusya Savaşında barış masasının İstanbul’da kurulmasına dair, “Sayın Cumhurbaşkanımız her iki tarafla da, hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla da görüşen yegane liderdir. İstanbul’daki masa yıkılmadı. Barışın nasıl tesis edileceğiyle ilgili süreçler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni Anayasa’ya ilişkin Çelik, “Bizim partimizin aslında yeni bir anayasa yapılması konusunda iyi bir tecrübesi var. Bunu çeşitli müzakerelere çekilmesine rağmen, ilkemiz tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Bayramdan sonra da ilk toplantı yapacağız” dedi.