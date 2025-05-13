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Türkiye Curling Federasyonu Yeni Eğitimler Düzenledi

TÜRKİYE CURLİNG FEDERASYONU’NUN YENİ EĞİTİM PROGRAMI

Türkiye Curling Federasyonu, farklı bir projeye daha imza atıyor. Eğitmenler Nefise Bozkurt ile Deniz Çakıl, Erzurum’da milli curlingçilere ‘Doğru nefes alma’ ve ‘Pilates eğitimi’ sunuyor. Prof. Dr. Kenan Şebin başkanlığındaki federasyon, sürekli olarak yenilikçi faaliyetlerde bulunuyor. Bu yeni eğitim programı, özellikle A Milli ve Genç Milli sporcular arasında dikkat çekiyor.

EĞİTİMLER İKI GÜN SÜRECEK

Nefise Bozkurt ve Deniz Çakıl’ın liderliğindeki eğitim programı iki gün sürecek. Bu süreçte sporcular, ‘Doğru nefes alma’ tekniklerini ve pilatesin kas güçlendirme faydalarını öğreniyor. Eğitimlerin, sporcuların performansına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, bu eğitimlerin sporcuların yeteneklerini geliştireceğine inanıyor.

Prof. Dr. Kenan Şebin, “Curling sporcularımıza yönelik olarak düzenlenen doğru nefes kullanımı ve pilates eğitimi, eğitmenlerimiz Nefise Bozkurt ve Deniz Çakıl eşliğinde Erzurum’da, konakladıkları otelde başladı. İki gün sürecek olan bu eğitimlerin, sporcularımızın performansına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Eğitime katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Eğitmenlerimize de bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum” şeklinde bilgi verdi. Erzurom’da gerçekleşen bu etkinlik, Türkiye Curling Federasyonu’nun spora olan katkısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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