Türkiye, D-8 Zirvesi düzenlemeli

FAKİR KONUŞMA VE HAREKETİN ZAMANI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına sert tepki gösteriyor. Erbakan, “Türkiye bu kritik süreçte D-8 üyesi ülkelerin yöneticilerini acilen bir zirvede bir araya getirmeli ve artık İsrail’e askeri müdahale dahil tüm seçenekler masaya yatırılmalıdır. Askeri müdahale konusunun özellikle altını çiziyor ve bununla ilgili olarak ‘şimdi değilse ne zaman’ diyoruz” dedi. Yazılı bir açıklama yapan Erbakan, İsrail’in saldırılarının insanlık vicdanının harekete geçtiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.

SİYONİZMİN KORKULARI

Erbakan, “Vahşette ve soykırımda sınır tanımayan İsrail terör örgütü, Gazze’deki masumlara yardım ulaştırmak için yapılan çabalara karşı düşmanca bir tavır sergileyerek, caydırıcı bir gücün karşısına çıkmadığı sürece durmayacağını bir kez daha kanıtlamıştır. Netanyahu’nun ‘Osmanlı’nın yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek’ şeklindeki sözleri, İsrail’in Türkiye’ye karşı duyduğu korkuyu ve esas hedefinin bu ülke olduğunu net bir şekilde göstermektedir. İsrail’in İran’dan sonraki hedefi Türkiye’dir. Siyonizm zihniyeti Arz-ı Mevud hedefinden vazgeçmediği sürece bu doğrultuda ilerleyecektir” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TEPKİ VE ÖNERİLER

Erbakan, açıklamasının devamında, “İran’a saldırının detayları, İsrail’in bu devletin stratejik noktalarına sızabildiğini göstermektedir. Bu durum Türkiye’nin de üzerinde durması gereken bir konu. İslam dünyasındaki liderler ve uluslararası kuruluşlar bugüne kadar sadece konuşmakla yetindi, artık harekete geçme zamanı gelmiştir. Yeniden Refah Partisi olarak, siyonist terör örgütü ABD’nin ülkemizdeki üslerinin derhal kapatılmasını istiyoruz. Ayrıca, İsrail’i İran füzelerine karşı korumak için Malatya Kürecik’te kurulan radar üssünün de kapatılması gereklidir. Bununla birlikte, Türkiye üzerinden Azerbaycan petrol sevkiyatının durdurulması çağrımızı tekrar ediyoruz. Türkiye, D-8 üyesi ülkelerin liderlerini acilen bir zirvede bir araya getirmeli ve artık İsrail’e karşı askeri müdahale dahil tüm seçenekleri masaya yatırmalıdır. Siyonist İsrail tehdidine karşı, Gazze’deki soykırımı durdurmak için Türkiye öncülüğünde gerekli adımlar atılmalıdır” şeklinde konuştu.